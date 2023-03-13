Çocuğu 0-24 aylık olanlar dikkat! Devletten her ay çocuk parası alabilirsiniz: İşte tek şartı













Ailelere sağlanacak devlet desteğinin en önemli şartı, 0 ile 2 yaş aralığında çocuk sahibi olmak olarak belirlendi. Eğer siz de bu şartı taşıyorsanız, devletin sunacağı bu destekten yararlanma şansına sahipsiniz. Haberimizde, konunun ayrıntıları sizlerle paylaşılacak... Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri kimlere yapılmaktadır? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için sürekli olarak yeni ödenek başvuruları açmaktadır. Son müjde ise, 0-2 yaş aralığındaki çocukların annelerine yönelik bir destek ödemesi olarak geldi. Bu ödeme için anneler, E-devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, doğum yapacak ya da yapmış olan anneler de bu ödeme hakkından faydalanabilirler. Bakanlık, dar gelirli ailelere yönelik sürekli olarak yeni destekler sunmaktadır. Bu kez, annelere sunulan ödenek de yine dar gelirli aileler için geçerlidir. Sosyal yardım ödemesi, başvuru tarihinden itibaren 2 ayda bir düzenli olarak verilmektedir. Ancak, ödemeler çocuğun 2 yaşına kadar devam etmektedir ve sonrasında sona ermektedir. Bu nedenle, bu ödeme 24 ay boyunca 2 ayda bir annelere sağlanmaktadır. Bu destek ödemesinin amacı, bebekleri için bez ve mama almaktazorlanan kişilere yardımcı olmaktır.0-2 yaş arasındaki çocukları olan aileler için devlet tarafından verilecek olan destek ödemesinin tutarı belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ödeme her ay 400 TL olarak yapılacak. Ancak, bu yardımdan faydalanmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.İlk olarak, Türk vatandaşı olan aileler bu destekten faydalanabilecekler. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen aileler de bu ödeme için başvuru yapabilecekler. Ayrıca, çoklu doğum yapan aileler de bu destekten faydalanabilirler. Başvuru işlemi ise E-Devlet üzerinden veya SYD Vakıfları'na bizzat başvuru yaparak gerçekleştirilebilecek. Başvuru işlemi sonrasında, destek ödemesi başvuru anından itibaren düzenli bir şekilde 2 ayda bir verilecek. Ancak, ödeme çocuğun 2 yaşına kadar devam edecek ve bu süre sonunda ödemeler son bulacak.Bu destek ödemesinin amacı, bebekleri için gerekli olan bez, mama gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yardımcı olmak ve çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine destek sağlamaktır. Sonuç olarak, 0-2 yaş arasındaki çocukları olan ailelerin bu destekten faydalanabilmesi için belli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Eğer siz de bu şartları taşıyorsanız, hemen başvuru işleminizi gerçekleştirerek destek ödemesinden faydalanabilirsiniz.