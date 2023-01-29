Çocuğu 21 yaş ve altında olanlar! 2000 TL yardım yapılacak: Öğrencilere müjdeli haber duyuruldu!







KÖRFEZ BELEDİYESİ'NDE BURS AÇIKLAMASI







Körfez Belediyesi, tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir duyuruda Körfez’de yaşayan 22 yaşından küçük, Türkiye'deki Vakıf Üniversitelerine tam burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilere burs ödeneceğini duyurdu.Körfez Belediyesi'ne ait resmi web sitesinde yayınlanan bilgiye göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için üniversiteye lisans derecesi ile girdikten sonra aktif olarak eğitim almaya başlayan 1. sınıf öğrencilerine eğitimleri süresince bir defada 2.000 TL eğitim desteği verilecek.Destek ödemelerinden yararlanmak isteyen Körfez'de ikamet eden öğrenciler https://ulakbel.korfez.bel.tr/WebBasvuru/egitimdestegi#/ adresi üzerinden giriş yaparak burs başvurusu yapabilirler.