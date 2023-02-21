Çocuğu bu okula giden anne babalar dikkat! İBB okul okul açıkladı: Artık gidemeyecekler







İSTANBUL'DA YIKILACAK OKULLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU. VALİLİK AÇIKLAMIŞTI. BEYLİKDÜZÜ VE AVCILAR'DAKI BU OKULLAR YIKILACAK

İstanbul Valiliği, İstanbul'daki eğitim kurumlarının deprem riski açısından incelenmesi amacıyla İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) başlatmıştır. 1999 öncesinde inşa edilen 1.418 okulun etütleri yapıldığında, 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Bu riskli okullardan 769'u güçlendirilirken, 367'si yıkılıp yeniden yapılmıştır. 87 okul da diğer kurum ve kuruluşlar tarafından güçlendirilip yeniden inşa edilmiştir. Deprem etüt ve analizleri sonucunda geriye kalan 128 riskli okulun 109'unun yıkılıp yeniden inşa edilmesi, 19'unun ise güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, 93 okul ve eğitim kurumunda öğrencilerin başka okullara nakledileceği bildirilmiştir. Karardan 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmen etkilenecektir.



"51 BİN 995 ÖĞRENCİ VE 2 BİN 765 ÖĞRETMEN NAKLEDİLECEK"

BEYLİKDÜZÜ'NDE EYLEM

AVCILAR'DAKİ OKULLAR

ÖĞRETMENLER BİLDİRDİ

İstanbul Valiliği'nin aldığı bu karar, deprem riski yüksek olan binaların tespit edilmesi ve önlem alınması gerekliliğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu bağlamda, diğer il ve ilçelerde de benzer riskli binaların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, bu süreçte öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve sürece dahil edilmesi de son derece önemlidir. Bu sayede, öğrencilerin eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmeleri ve can güvenliklerinin sağlanması mümkün olacaktır. Sonuç olarak, bu kararın alınması, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlık ve güvenliği açısından büyük bir adım olup, benzer riskli binaların tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınmasının önemini bir kez daha göstermektedir.Geçtiğimiz yıl, 128 riskli okul tespit edildi ve 35 tanesindeki öğrenciler başka okullara nakledildi. Geriye kalan 93 okulda etüt çalışmaları yapıldı ve sonuçta 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması, 17 okulun ise güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 itibariyle, bu 93 okuldaki öğrenciler ilgili makamların koordinasyonuyla depreme dayanıklı okullara nakledilerek eğitimlerine devam edecekler. Bu okullar, taşımalı eğitim kapsamına alınabilir. İSMEP tarafından yenilenen okullar sayesinde, ilimizdeki öğrenciler ve öğretmenler depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edebilecekler. Bu süreçte sabır ve anlayış gösteren öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin teşekkür edildiği açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilekleri iletilmiştir. Toplam 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmen bu süreçte etkilenecektir.Beylikdüzü'nde Bizimkent İlköğretim Okulu, yıkım kararı alınması üzerine, okulla aynı bahçede bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde veliler tarafından eylem yapıldı. Okulda bin 98 öğrenci eğitim görüyordu ve okul yönetimi, önceki gün velilere toplu mesaj atarak okulun depreme dayanıksız olduğunu ve Pazartesi gününe kadar öğrencilerin Haldun Taner İlköğretim Okulu'na nakledilmesi gerektiğini söyledi. Okul yönetiminin velilere toplu mesaj atarak okulun yıkılacağını ve öğrencilerin Pazartesi gününe kadar Haldun Taner İlköğretim Okulu'na nakledilmesi gerektiğini bildirmesinin ardından, Bizimkent İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilerin velileri, okulun bulunduğu yerdeki ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak kararı protesto etti. Veliler, herhangi bir rapor gösterilmeden okullarının kapatılmasına kısa bir süre kala bu kararın kendilerine tebliğ edilmesini doğru bulmadıklarını belirtti. Bu sırada, öğrencilerin taşınması planlanan Haldun Taner İlköğretim Okulu'nun velileri de destek verdi. Zeynep Cansu isimli veli, aynı zamanda bir jeoloji mühendisi olduğunu belirterek, okullarının yıkım kararının kendilerine son dakikada bildirildiğini ve öğrencilerin karşıdaki okula transfer edileceğini söyledi. Okul binasının yıkılacağına dair bir çürük raporu olmadığını belirten Cansu, okulun bulunduğu bölgenin Beylikdüzü'nün en iyi zeminine sahip olduğunu söyledi. Cansu, teknik raporları görmek istediklerini ve eğer binada bir hasar durumu varsa kimse buraya çocuğunu sokmak istemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, tam gün eğitim veren okullarının yıkılması veya taşınması durumunda çalışan velilerin mağdur olacağına da dikkat çekti. Cansu, eğer bina hasarlı değilse yıkmanın bir mantığının olmadığını ve eğitim öğretimin bitmesine sadece 3 ay kaldığını belirtti.Avcılar ilçesinde, depreme karşı zayıf oldukları değerlendirilen Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu ve Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'nin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, diğer üç okul ve bir eğitim merkezinin ise yıkılarak yerine yenilerinin inşa edileceği açıklanmıştır. Avcılar'daki Güngör Tekiner Ortaokulu'ndaki bin 122 öğrenci, Denizköşkler İlkokulu ve Gümüşpala İlkokulu'ndaki bin 445 öğrenci, Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Lisesi'ndeki 324 öğrenci, Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 399 öğrenci ve Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi'ndeki 273 öğrenci, pazartesi gününden itibaren farklı okullara nakledilecektir. Güngör Tekiner Ortaokulu öğrencileri Denizköşkler İlkokulu ve Gümüşpala İlkokulu'na, Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ambarlı İlkokulu'na, Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Avcılar Kız İmam Hatip Lisesi'ne ve Murat Kocatürk İmam Hatip Lisesi öğrencileri Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu'na nakledilecektir. Bu okullar daha önce tekli eğitim verirken, nakledilen öğrencilerin katılımıyla ikili eğitim sistemine geçilecektir. Ayrıca, Avcılar Meslek Eğitim Merkezi'nin eğitimi, mülkiyeti Avcılar Belediyesi'ne ait olmasına rağmen Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam edecektir.Okullardaki boşaltılma kararının kesinleşmesinin ardından, öğrenci velileri SMS veya WhatsApp grupları üzerinden bilgilendirilmeye başlandı. Veliler bu karardan endişe duyduklarını belirtirken, özellikle ilkokul öğrencilerinin lise öğrencileri için düzenlenen tuvaletleri kullanmada zorlanacaklarından ve ikili eğitimden tekli eğitime geçmenin de iyi olmayacağından endişe duyduklarını ifade ettiler. Servis firmaları da bu konuda bilgilendirilerek yeni düzenlemeler yapmaya başladılar.