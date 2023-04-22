Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye gidenlere müjde! Bayram sonrası 3450 TL yardım yapılacak: İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dakika açıklamasında çocuklarını okula gönderen ailelere bayram öncesinde 3450 TL'lik destek ödemesi yapıldığını duyurdu. Bu destek ödemesi için başvuru şartları ve nasıl yapılacağı da açıklandı. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan destek ödemesinin Nisan ayında hesaplara yatırıldığını belirtti. Mayıs ayında ödeme almak isteyenlerin ise belirli başvuru şartlarını karşılamaları gerektiğini ifade etti.
Çocuk yardımından kimlerin faydalanabileceği ve başvuru şartlarının neler olduğu konusunda detaylı bilgi de verildi.
Bakan Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında 187 bin çocuğa ayda 3 bin 450 TL olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlandığını anlattı. Nisan ayında bakanlık 645 milyon TL'nin üzerinde SED ödemesi yaptı. SED programı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ekonomik yoksulluk içindeki ailelere, belirli gereksinimleri karşılamaları koşuluyla geçici ekonomik ve psikososyal destek sağlamaktadır. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) başvuru şartları, e-devlet kapısında yayınlanan bir duyuru ile açıklandı. SED, ekonomik yoksulluk içinde olan ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere geçici süreliğine verilen ekonomik ve psiko-sosyal destek sistemidir. Bakım tedbiri kararı verilen çocuklar, ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşecek olan çocuklar, ayrılan gençler, temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların çocukları ile acil tıbbi durumlarla karşılaşan çocuklar SED kapsamındadır. Meslek elemanları tarafından yapılan inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir. Başvuruların ardından, aileler hakkında araştırma ve inceleme yapılır. Bu incelemelerde, bölgesel şartlar, ailenin yaşadığı çevre, sosyal destek sistemleri, ailenin gelirleri, çocukların okula devam durumları ve korunma ihtiyaçları incelenerek başvuruları değerlendirilecektir. Başvuruların ardından aileler hakkında araştırma ve inceleme yapılır. Bu incelemelerde, bölgesel şartlar, ailenin yaşadığı çevre, sosyal destek sistemleri, ailenin gelirleri, çocukların okula devam durumları ve korunma ihtiyaçları, ailenin sorunlar ile başa çıkma kapasitesi, aile içindeki iletişim ve yaşam koşulları gibi faktörler dikkate alınır. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programına uygun olmayan ailelere mail veya yazılı olarak bilgilendirme yapılır. Yetişkinlere ve çocuksuz ailelere SED desteği verilemez, ancak ayni ve nakdi yardıma ihtiyaçları varsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yönlendirilirler.