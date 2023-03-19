EĞİTİM
19 Mart 2023 - 23:00

Çocuğu ilkokul, ortaokula giden aileler dikkat! Duyuru yapıldı: 1 Nisan'da resmen başlıyor!

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için duyurular yapılırken 1 Nisan tarihinde başvuruların başladığı haberi verildi. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilecek. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaşımı haberimizde yer almaktadır.

EĞİTİM
19 Mart 2023 - 23:00
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Çocuğu ilkokul, ortaokula giden aileler dikkat! Duyuru yapıldı: 1 Nisan'da resmen başlıyor!
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Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere proje yarışması duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. 1 Nisan 2023 tarihiyle beraber 1 Mayıs'a kadar süreç başladı. Valiliğimiz himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülürken başvuru detayları haberin devamında.

Konya Büyükşehir Belediyesi proje yarışması



İlkokul ve ortaokullarımızın takım olarak katılım sağlayacağı proje için öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticileri tarafından yapılan çalışmalar da geniş kitlelere hitap ettiği belirtildi. 1 Nisan tarihinde başlayıp 1 Mayıs tarihine kadar https://konya.meb.gov.tr/omgep/ adresinden başvuru yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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