EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 10:39

Çocuğu ilkokul ve ortaokula giden aileler dikkat! 1 Mayıs'ta sona erecek: Mutlaka başvuru yapılması gerekiyor

Milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencisini ilgilendiren açıklama yapıldı. 1 Nisan'da başlayan başvurular 1 Mayıs günü sona erecek. Velilerin öğrencileri ile birlikte o tarihe kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 10:39
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Çocuğu ilkokul ve ortaokula giden aileler dikkat! 1 Mayıs'ta sona erecek: Mutlaka başvuru yapılması gerekiyor
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Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere proje yarışması duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. 1 Nisan 2023 tarihiyle beraber 1 Mayıs'a kadar süreç başladı. Valiliğimiz himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülürken başvuru detayları haberin devamında.

Konya Büyükşehir Belediyesi proje yarışması



İlkokul ve ortaokullarımızın takım olarak katılım sağlayacağı proje için öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticileri tarafından başlatılan çalışmalar da geniş kitlelere hitap ettiği belirtildi. 1 Nisan tarihinde başlayıp 1 Mayıs tarihine kadar https://konya.meb.gov.tr/omgep/ adresi üzerinden başvuru yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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