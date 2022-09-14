EĞİTİM
14 Eylül 2022 - 14:52

Çocuğu okula başlayan ailelere altın niteliğinde tavsiyeler

Okula yeni başlayan çocukların uyumla ilgili yaşayacakları bir takim sıkıntıların olabileceğini belirten Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, bu süreci kolay atlatmaları açısından ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

EĞİTİM
14 Eylül 2022 - 14:52
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Çocuğu okula başlayan ailelere altın niteliğinde tavsiyeler


Yaz döneminin ardından okullar yeniden açıldı. Okulun ilk günlerinde ailelerin çocuklarına yaklaşımının büyük önem taşıdığını kaydeden İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, özellikle çocukların okul öncesi eğitimini tam olarak almaması ve ilk haftalarda hem ailenin aynı zamanda çocukların nelerle karşılaşılabileceğini bilmiyor olması gibi nedenlerin okula uyumu zorlaştıracağını belirtti. Okulun ilk günlerinde çocuklarda alışık olunan tavır ve alışkanlıklarda davranış değişiklikleri, hatta olumsuz davranışlar görülebileceğini söyleyen Akoğlan, ebeveynleri ihtimam göstermeleri gereken hususlar noktasında uyardı.

"Okula gidiyor diye ödüllendirmeyin"
Ebeveynlerin okula başlangıç süresinde abartılı davranışlar içerisinde olmaması gerektiğinin idda eden Akoğlan, “Okulun ilk dönemi ebeveynler için de çok anlamlı ve özel bir gün ama süreç abartılmadan yaşanmalı. Okula yeni başlayacak çocuğa aşırı kalabalıklarla eşlik edilmemeli. Kalabalık, çocuğun erişkinin olması durumunu doğal sürecinden çıkarır. Ayrıca çocuğa aşırı özen göstermek de okula uyumunu zorlaştırabilir. İlk yıllarda bir ebeveyn için çocuğu okula bırakıp uzaklaşabilmek çok kolay değildir. Bunu çocuğunuza hissettirmeyin. Vedalaşma anını uzatmayın. Yapılması gereken bir davranış olan okula gitme durumu için çocuğunuzu asla ödüllendirmeyin” dedi.



Çocukların öğrencilik dönemiyle ilgili yaşam koşullarında gelişen değişiklikleri hatırlatan Özgür Akoğlan, “Okula yeni başlayan öğrencilerde yeme-içme ve uyku dengesizliği, kaygı, agresif tavırlar, şımarıklık gibi davranışlar olabilir. Yeme-içme alışkanlıklarında alternatifler üreterek rutini değiştirmeyin. Uyku saatlerine özen göstermeye devam edin. İlk günlerden itibaren okula gönderin ve okula gitmeyi pazarlık haline getirmeyin. Ödev ve sorumlulukları yerine getirme noktasında net olun” değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer anaokuluna gitmediyse motor becerileri gelişmemiş oluyor"
Özgür Akoğlan, okula gereksiz ve zamansız ziyaretlerin hem çocukları bunun yanı sıra öğretmenleri huzursuz edebileceğini vurgulayarak, “Okuldan korkan ya da okul söz konusu olduğunda sıkıntı duyan, karnı ağrıyan, bulantı veya kusması, alta kaçırma gibi sorunlarla karşılaşan çocuğu, bu yakınmaları nedeniyle okula göndermemeyi tercih etmeyin. Okula devamsızlıklar akademik, sosyal ve duygusal gelişimde sorunlar yaşanmasına kapı aralayabiliyor. Odaklanma problemleri ve dikkat dağınıklığı son derece görünecektir. Bu durumlar da akademik başarıya etki ederek öğrenmelerinin daha yavaş olmasına kapı aralayabilir. Anaokuluna gitmeyen öğrencilerde kaba motor ve ince motor beceriler yeteri kadar gelişmemiş oluyor. Bu becerileri geliştirici, destekleyici etkinliklere bol bol olanak tanınmalı ve yine bu etkinliklerin bazılarına velilerde katılmalıdır” diye konuştu.

"Sosyal ortama katın"
Bilgisayar ve oyun bağımlılığının oluşturabileceği sorunlara öne çıkan Akoğlan, “Anne ve babası çalışan, okul öncesi eğitim alamayan çocukların sosyal iletişim becerilerinde azalma ortaya çıkıyor. Bu dönemde bilgisayar ve oyun bağımlılığı arttığı için arkadaş ilişkilerini geliştirici gruplarla psikolojik çalışmalara katılım sağlanmalı. Evde okuma ve oyun saatleri planlayarak, akıl-zeka gibi kişisel gelişime hizmet edecek yayınlarla birlikte okuma setleri edinerek önemli adımlar atılabilir. Çocuk için bir spor branşı belirlenerek birlikte spor aktivitesi gerçekleştirilebilir. Yine bir enstrüman üzerinde yoğunlaşılabilir. Birçok kuruluş artık çocuklara ve ailelere yönelik atölyeler düzenliyor. Farklı gruplarla tanışma ve sosyalleşme açısından bu atölyeler hayati önem taşıyor” dedi.

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