Çocuğu okula giden anne babalar dikkat! Notlarını gösterene 13.604 TL teşvik bursu! İlkokul, ortaokul, lise...













İŞE GİREN MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA DESTEK

"ÖĞRENCİLERİMİZE DEVLET OLARAK YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRECEĞİZ"

ULUSLARARASI YARIŞMALARA KATILACAK İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER DESTEKLENECEK

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğrencilere senede 2 kez azami net asgari ücret baz alınarak %60’ı ve toplam 4 kez 3 aylık net asgari ücretin ödenmesi sağlanacak. Öğrenciler için mühdeli olan haberi Aile Bakanı Derya Yanık verdi. Bakan Yanık, ihtiyacı olan öğrenciler ve koruma altındaki başarılı öğrenciler için yapılan yardımların toplam 9 kategoride ödendiğini anlattı. Peki başarı destek ödemesi programının iiçeriği ne, kimler başvuru yapabilir, koşulları nelerdir? Ne kadar ödenecek? İşte detaylar…Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrencilerimize ülkenin yanlarında olduğunu hissettirecek bir başarı bursu veriyoruz" dedi. Erdoğan, bu programa özel olarak 1.5 milyar Türk Lirasının ayrıldığını belirtti."Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız." dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıl eğitim veren üniversitelerde örgün eğitim gören yoksul hanelere eğitim süresi boyunca aylık olarak 300 lira vereceklerini de belirtti. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Sosyal Yardımlardan Faydalanan Çocuklarımız ve Gençlerimize Eğitim-Meslek Edindirme- Kültür-Spor Başarı Teşvik Programı"nın detaylarını duyurdu. Bakan Yanık, yoksul hanelerden gelen çocukların başarılarının desteklenmesinin, yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarımında en önemli zincir olan çocukları desteklediğini ve bu zincirin ailelerle kırıldığını vurgulayarak, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." İfadelerine yer verdi.Türk devlet okullarında yakma programında okuyan fakir ailelerin ilkokul ve lise çocuklarından, öğretim yılı boyunca sınıfının ilk üçüne ve okulunun ilk beşine girmeyi başaranlara başarı sırasına göre yılda iki kez net asgari ücretin %60'ına kadar senede iki kez başarı desteğini vereceklerinin altını çizdi. Liseye Geçiş Sistemi'nin (LGS) merkezi sınavlarda %5 diliminde yer alan öğrencilere, başarıya bağlı olarak net asgari ücretin 2 katına kadar bir defaya mahsus olmak üzere başarı bursu verdiklerini belirtmektedir. Bakan Yanık, şu şekilde konuşmasını sürdürdü: "Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25'ine kadar kurs desteği sağlayacağız. Ayrıca bu çocuklarımızın aldığı kurs doğrultusunda bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek sağlamış olacağız. Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar desteği de biz sağlayacağız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilerimize tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği sağlayacağız."Bakan Yanık, "En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelerimize, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira öğrenci desteği sağlayacağız." Dedi. Türkiye'deki üniversitelerde en az 4 yıl örgün eğitim gören öğrenciler, asgari ücrete tekabül eden 100'lük sisteme göre eğitim-öğretim yılı not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrenciler ve net asgari ücrete kadar, fakültenin ilk beşinde yer alanlar başarı sıralaması kapsamında nes asgari ücretin iki katı başarı desteği sağlanacağına değinen Yanık"Türkiye'de otorite kurumları tarafından açıklanan ve uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlayacağız ve bu öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." İfadelerine yer verdi.Yanık, uluslararası bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılan hanelerden gelen öğrencilerin bakanlığın belirlediği miktarlarda destek aldığına dikkat çekerek şunlara parmak bastı: "Özel yetenek gerektiren programlara katılım hakkı kazanan öğrencilere tek seferlik olmak üzere ortaöğretim ve üniversitede kayıt yaptırdıkları bölüme bağlı kalınarak bölüm materyallerinin karşılanmasına yönelik destek sağlayacak ve alanlarında başarılı olmaları için yanlarında olacağız. Bir eğitim öğretim yılı ya da spor sezonunda herhangi bir spor kulübünde lisanslı ve faal olarak spor hayatına katılım sağlayan öğrencilerimize, lisansı ile ilgili dalda tüm müsabakalara katılım sağlamış olmak kaydıyla yılda bir defaya mahsus ve tek bir lisans için olmak üzere net asgari ücretin yüzde 50'si kadar destek sağlanacak."Yılda iki kez başarılı olunan hibe paketinde ödemeler birinci yarıyıl sonunda ve yaz tatilinde yapılır. Bu programın detayları 2023 yılının ilk 6 ayında yayınlanacaktır.Başvurular şehrin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılmaktadır.