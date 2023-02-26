Çocuğu okula giden anne babalar hemen başvurun: Öğrenci başı 1610 TL nakit desteği devletten!

Eğitim öğretim hayatı devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine beklenen haber gelirken konu hakkında açıklama Aile Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Öğrencilerin eğitimine destek olması açısından devlet yardım eli uzatırken 1611 TL olarak ödemeler hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere sevindirici haber gelirken ödeme şartları ve kimlerin yararlanabileceği bilgisi sunuldu.
ÖĞRENCİ DESTEK BAŞVURUSU
Devlet ihtiyaç sahibi olanlara imkan sunmaya devam ederken bu defa öğrenciler için başlatılan eğitim desteği başvurularının başladığı müjdesi verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ailesi ihtiyaç sahibi olması şartıyla beraber e devlet üzerinden başvuru imkanı sunuldu. E devlet üzerinden Tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak ekonomik destek hizmet ön başvurusu yazan kısma tıklanması istenir. Ekran karşısında yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulur.