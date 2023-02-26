Finans
26 Şubat 2023 - 18:30

Çocuğu okula giden anne babalar hemen başvurun: Öğrenci başı 1610 TL nakit desteği devletten!

Okula giden çocuğu olanlara devlet tarafından destek sunulmaya devam ederken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine tam destek verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısa süre önce tüm detayları paylaştı. İşte, öğrencilere 1611 TL ödeme desteği haberimizde.

Finans
26 Şubat 2023 - 18:30
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Çocuğu okula giden anne babalar hemen başvurun: Öğrenci başı 1610 TL nakit desteği devletten!
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Eğitim öğretim hayatı devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine beklenen haber gelirken konu hakkında açıklama Aile Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Öğrencilerin eğitimine destek olması açısından devlet yardım eli uzatırken 1611 TL olarak ödemeler hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere sevindirici haber gelirken ödeme şartları ve kimlerin yararlanabileceği bilgisi sunuldu.

Öğrencilere eğitim desteği

ÖĞRENCİ DESTEK BAŞVURUSU



Devlet ihtiyaç sahibi olanlara imkan sunmaya devam ederken bu defa öğrenciler için  başlatılan eğitim desteği başvurularının başladığı müjdesi verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ailesi ihtiyaç sahibi olması şartıyla beraber e devlet üzerinden başvuru imkanı sunuldu. E devlet üzerinden Tc kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak ekonomik destek hizmet ön başvurusu yazan kısma tıklanması istenir. Ekran karşısında yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulur. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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