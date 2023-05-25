Çocuğu okula gidenlere müjde! O tarihe kadar başvuru yapan ailelere nakit destek! Aile Bakanlığı açıkladı: 3.150 TL sahibini bulacak







AYLIK 3150 TL ÖDENİYOR











BAŞVURU DETAYLARI





Çocuklu ailelerin diğer ailelere kıyasla daha fazla masrafları olduğu doğrudur. Çocukların giyim, eğitim gibi ihtiyaçları, bazen maddi durumu yetersiz olan aileler için zorlu bir yük olabilir. Bu durumda, çocuklu ailelerin destek almaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları önemlidir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli ödemeler yapmaktadır. Özellikle SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı, çocuklu ailelere maddi destek sağlamaktadır. Bu yardım programı kapsamında ailelere aylık 3150 TL gibi bir tutar ödenmektedir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemelerinin Mayıs ayında gerçekleştirildiğini duyurmuştur. Yanık, bu ödemelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediğini belirtmiştir. SED yardımı toplamda 178 bin aileye yapılmış ve ödeme tutarı 561.123.454 TL olarak belirlenmiştir.SED yardımları belirli şartlar çerçevesinde verilmektedir. Bakım tedbiri kararı alınmış çocuklar, sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan veya ailesiyle destek alarak kalabilecek çocuklar bu yardımdan faydalanabilmektedir. Ekonomik durumu nedeniyle korunmaya muhtaç hale gelebilecek çocuklar da SED yardımından yararlanma imkanına sahiptir. Ayrıca, 18 yaşını doldurmuş ve desteklenmemesi durumunda muhtaç duruma düşebilecek gençler de bu yardıma başvurabilmektedir. SED başvuruları e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvurunun ardından incelemeler gerçekleştirilmekte ve başvuru sahibinin evinde de inceleme yapılabilmektedir. Ödemeler genellikle PTT aracılığıyla yapılırken, başvuru sahibi banka hesabı bilgisini belirtmişse ödemeler doğrudan banka hesabına yatırılabilmektedir. SED ödemeleri belirli aylarda yapılmaktadır ve ailelerin maddi durumunda iyileşme olduğunda ödemeler sona ermektedir. Bu şekilde, çocuklu ailelerin desteklenerek maddi güçlüklerinin bir miktar hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sağlıklı ve güvende büyümelerine destek olmak için çeşitli programlar ve yardımlar sunmaktadır.