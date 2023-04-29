Çocuğu okula servisle giden aileler dikkat! Servis ve kantin parasını belediye ödeyecek: Başvuru şartı...













Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, Ankara'da uygulanan sosyal yardım programlarının tüm Türkiye genelinde yapılacağını duyurdu. Yavaş, geliri düşük olan ailelere yönelik yapılan yardımlara ilişkin detayları paylaştı. Başkent Kart vermek suretiyle hesaplarına para yatırdıklarını belirten Yavaş, bankamatik karı verildiği ve ailelerin bu kartlarla istedikleri marketlerden alışveriş yaptıklarını hatırlattı. Ayrıca, "Altın Kart" uygulamasını tüm Türkiye genelinde hayata geçireceklerinin müjdesini veren Yavaş, bu modelin 81 ilde uygulanacağını söyledi. Yavaş, açıklamasında, Ankara'da 16 bin öğrencinin okul servis ücretlerini, 15 bin öğrencinin de kantin masraflarını karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, 60 bin öğrencinin okuldan eve ve evden okula ücretsiz taşındığını da dile getirdi. Bunun yanı sıra, destek alan 200 bin kişinin tonu 1 liradan su içtiğini, 2 yıldır aralık, ocak ve şubat aylarında 200 bin aileye 500'er lira doğal gaz yardımı yaptıklarını ve her ay 200 bin aileye birer kilo et parası verdiklerini ifade etti.Sadece bunlarla sınırlı kalmayan sosyal yardımlara değinen Yavaş, sınavlara giren öğrencilerin ücretlerinin ödendiğini, kırtasiye yardımları yapıldığını ve 100 bin çocuğa bayram harçlığı yatırdıklarını söyledi. Aile destekleri sigortası ile hiçbir çocuğun mahsun kalmayacağını ve yatağa aç girmeyeceklerini belirten Yavaş, yaptıklarının yapacaklarının küçük bir örneği olduğunu da vurguladı. Bu açıklamalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mansur Yavaş'ın sosyal politikaları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yavaş'ın, tüm Türkiye'ye yayılmayı hedeflediği bu yardım programları, geliri düşük olan ailelere büyük bir destek sağlayacak gibi görünmektedir.