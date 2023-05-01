Çocuğu okula servisle giden veliler dikkat! Karar çıktı: 2 yıl daha uzatıldı

OKUL SERVİSLERİNİ İLGİLENDİREN HABER! DİKKAT 2 YIL UZATILDI…
Velileri ilgilendiren bir haber
yayımlandı. Okul servisleri ile ilgili bu düzenleme çok konuşulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan habere göre pandemide 15 yıla çıkarılan o madde 2 yıl daha uzatıldı.
İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarında 12 yaşın altında olma zorunluğu pandemi nedeniyle 15 yaşa çıkarılmıştı o düzenleme 2 yıl daha uzatıldı. Açıklamaya göre muayeneden geçen okul servis araçları 15 yaşında olabilecek.
YÖNETMELİK NE DİYOR?
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre yeni yapılan düzenleme şöyle açıklandı: 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2023” ibaresi “1/7/2025” olarak değiştirilmiştir. İlgili madde de yer alana göre: (1) Covid-19 salgını nedeniyle okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla on iki yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1/7/2023 tarihine kadar on beş yaşından küçük olması şeklinde uygulanır.”