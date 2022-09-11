Çocuğu okula yeni başlayacak ebeveynlere önemli uyarılar













Okula başlama sürecinde, en az çocuk kadar anne ve babanın da hazır olması gerektiğinin idda eden Bilim, “En temel olması gereken şey, anne ve babanın duygusal olarak hazır olmasıdır. Çocuk, ailesinden ayrılırken ebeveyninin üzüntüsünü ve kaygısını hissettiğinde uyum süreci zorlaşmaktadır. Mümkün olduğunca sürecin normal ve gelişimsel olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatmanız önemlidir” ifadelerini kullandı. Bilim, merak uyandırmanın da _#9# önemli yer tuttuğunu belirterek, “Okula başlarken okulla ilgili çocuğunuza okulun nasıl bir yer olduğunu, neye benzediğini, içinde neler olduğunu sorgulamasına ve hayal etmesine fırsat sunarak çocuğunuzun okulla ilgili merak uyandıracak ve ilgisini arttıracaktır” şeklinde konuştu. Okula başlama sürecinde, en az çocuk kadar anne ve babanın da hazır olması gerektiğinin idda eden Bilim, “En temel olması gereken şey, anne ve babanın duygusal olarak hazır olmasıdır. Çocuk, ailesinden ayrılırken ebeveyninin üzüntüsünü ve kaygısını hissettiğinde uyum süreci zorlaşmaktadır. Mümkün olduğunca sürecin normal ve gelişimsel olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatmanız önemlidir” ifadelerini kullandı. Bilim, merak uyandırmanın da _#10# önemli yer tuttuğunu belirterek, “Okula başlarken okulla ilgili çocuğunuza okulun nasıl bir yer olduğunu, neye benzediğini, içinde neler olduğunu sorgulamasına ve hayal etmesine fırsat sunarak çocuğunuzun okulla ilgili merak uyandıracak ve ilgisini arttıracaktır” diye konuştu.Ebeveynlerin, çocuğunun öğretmeni ile iletişiminin kuvvetli olması ve işbirliği içinde olmaya özen göstermesi gerektiğini söyleyen Bilim; “Çocuk; ebeveyninin öğretmenine inandığını ve güvendiğini hissederse kendisi de benzer davranışlar edinecek ve benzer duygular hissedecektir. Böylece öğretmen-çocuk arasında bağı kuvvetlendirecektir” diye konuştu.Okulun belirsizliklerle dolu olması da çocuğun alışma sürecini zorlayan bir etmendir” diyen Bilim, “Bu nedenle belirsizlikleri en aza indirmek adına çocuğunuza nereye gideceğini, ne kadar süre vakit geçireceğini, gün içinde neler yapacağını, onu okula kimin bırakıp kimin alacağı gibi rutin süreçleri detaylı anlatmak gerekmektedir” dedi. Çocuğa, okulda onu bekleyen yeniliklerden bahsetmenin de uyum sürecine katkı sunacağını idda eden Bilim, _#11# ev veya şehir değiştirme gibi büyük değişikliklerden kaçınılması gerektiğini, çünkü çocuğun birçok farklı yeni deneyimle aynı dönemde baş etmeye çalışmasının zorlayıcı olacağının altını çizdi.Okula yeni başlayan çocukların, _#12# çok soru soru sorabileceğini de işaret eden Bilim, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu durum merakını gidermesinin yanı sıra kendisini rahatlatma ihtiyacından dolayıdır. Bu nedenle çocuğunuzun sorduğu sorulara sabırla yanıt vermek önemlidir. Nasıl yanıt vereceğinizi bilmediğiniz sorular sorması durumunda da ‘bunu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum, yanıtı öğrenip seni bilgilendireceğim' diyebilirsiniz. Okulla ilgili yapılan alışverişlerde, ev ve oda düzenlemesinde çocuğunuzun fikrini almak, ona seçenekler sunmak ve çocuğu sürece dahil etmek çocuğunuzun motivasyonunu arttıracaktır.”“Çocuğu okula bırakma ve ayrılma sürecini iyi yönetmek ve travmatik bir hale sokmamak da kritik öneme sahiptir” diyen Bilim, “Evet, bu bir geçiş ve alışma süreci olduğu için sancılı geçebilir, biraz gözyaşı da olabilir. Ancak çocuğu okula bırakan ebeveynin okuldan ağlayıp uzaklaşması çok sakıncalıdır. Çocuğun güven duyduğu bağlanma figürü olan anne-babasının olmadığı bir ortamda tek kalması olumsuz duygulara kapı aralayabilir. Bu nedenle çocuğun; yeni mekanı, yeni insanları güvende hissettiği kişiler olan ebeveynleri ile keşfetmesi daha rahat olacaktır. Bu nedenle kademeli şekilde okuldan uzaklaşmak en sağlıklı yöntem olacaktır” şeklinde konuştu.