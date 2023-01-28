Çocuğu olan aileler başvurmadan geçmesin! 1700 TL çocuk yardımı yapılacak: O tarihte başvurular bitiyor!







PTT'DEN ÇOCUĞU OLANLARA YARDIM! 1.700 TL HESAPLARA YATIRILACAK







KADINLARA DOĞUM YARDIMI DESTEĞİ





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1.700 TL ödeme yapmaya devam ediyor. Bu ödemeler, PTT şubesi aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak ve çocuklu ailelerin finansal yükünü hafifletmek için destek sunulacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere destek amacıyla düzenli olarak nakit ödeme programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında, PTT aracılığıyla başvuru koşullarını sağlayan ev hanımı ve çalışan kadınlara 1.700 TL ödeme yapılmaktadır. Bu program, özellikle dar gelirli ailelere yönelik olarak başlatılmış olan kış yardımlarına ilişkindir ve çocuklu ailelerin aylık gelirlerine katkıda bulunmaktadır. Detaylar ortaya çıktıkça paylaşılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetleri Başkanlığı aracılığıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin aylık sosyal yardım ihtiyaçlarını diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak karşılamak için çalışmaktadır.15 Mayıs 2015 tarihinden sonra anne olan Türk vatandaşı kadınlar ve mavi kart sahipleri için doğum yardımı uygulaması başladı. Bu yardım, başvuru yapan kişinin anne olması durumunda PTT tarafından tek seferlik olarak ödenir ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacı taşır. Başvuru yapacak olan kişinin anne olması durumunda, sadece doğum yardımı için gerekli belgeler sunulur. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Bu, örneğin kira yardımı, gıda yardımı, aylık promosyon ödemeleri, doğalgaz ve elektrik fatura desteği gibi kalemlerde düzenli nakit ödemeler yapmaktadır. Bu uygulama 2022 Haziran ayında başlamış ve 2023 Haziran ayına kadar devam edecektir.