Çocuğu olan aileler dikkat! ASHB 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere destek ödemesi yapıyor... Çocuk Destek Bileşeni ile ödemenizi hemen alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere tahsis edilen bu destek ödemesi düzenli olarak hak sahiplerine ulaştırılmaktadır. Peki bu Çocuk Destek Bileşeni yardımından nasıl yararlanabilirsiniz? Şartlar nelerdir? İşte detaylar...
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ ÖDEMESİ!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yoksul ailelere yönelik yaşam desteğine bir yenisi daha eklendi. Çocuklu ailelere düzenli olarak Çocuk Destek Bileşeni adı altında ödeme yapılır.
Bakan Derya Yanık, gelir desteği alan ailelerin çocuklarına destek olduklarını açıkladı. Bakım kısmı kapsamında hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 ila 650 Türk Lirası arasında destek verileceği belirlendi. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve en az 5 çocuklu hanelere 650 TL veriyoruz." İfadelerine yer verdi.