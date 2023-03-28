Çocuğu olan aileler dikkat! ASHB 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere destek ödemesi yapıyor... Çocuk Destek Bileşeni ile ödemenizi hemen alın







ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ ÖDEMESİ!







ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere tahsis edilen bu destek ödemesi düzenli olarak hak sahiplerine ulaştırılmaktadır. Peki bu Çocuk Destek Bileşeni yardımından nasıl yararlanabilirsiniz? Şartlar nelerdir? İşte detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yoksul ailelere yönelik yaşam desteğine bir yenisi daha eklendi. Çocuklu ailelere düzenli olarak Çocuk Destek Bileşeni adı altında ödeme yapılır.Bakan Derya Yanık, gelir desteği alan ailelerin çocuklarına destek olduklarını açıkladı. Bakım kısmı kapsamında hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 ila 650 Türk Lirası arasında destek verileceği belirlendi. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Derya Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve en az 5 çocuklu hanelere 650 TL veriyoruz." İfadelerine yer verdi.Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere verilen bu destek ödemelerine e-devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Aile Destek Programı ödemeleri hanedeki çocuk sayısına göre değişmektedir. Aile Destek Programı ödemeleri 12 aylık dönemler boyunca düzenli olarak yapılmaktadır.Aile Destek Programı ödemelerini almak isteyen aileler için belirli koşullar geçerlidir. Bu terimler koşullar Hanedeki kişi başına düşen aylık gelir, net asgari ücretin 1/3'ü (1833,45 TL'den az) olmalıdır. Bu destekten tüm ihtiyaç sahipleri yararlanacak. Gelir desteği alan vatandaşlar da bu desteği alıyor.