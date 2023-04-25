Çocuğu olan aileler vakit geçmeden başvursun! 1-2-3 çocuk için 3.450 TL çocuk yardımı ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğu okula giden dar gelirli ailelere yönelik yapılan 3.450 TL yardım detayları merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada, başvuru süresi olmadığı ve SED yardımı ile yüz binlerce hanenin faydalandığı belirtildi. Nisan ayı içerisinde 645.269.922 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığı ifade edildi. Yardımların çocukların temel ihtiyaçlarını ve eğitim giderlerini karşılamayı hedeflediği vurgulandı. Yardım ödemelerinin artarak devam edeceği müjdesi verildi. Başvuruların nasıl ve nereden yapılabileceği konusunda detaylı bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmak gerektiği vurgulandı.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
İŞTE BAŞVURU DETAYLARI
Yardım başvuruları genellikle E-Devlet üzerinden tamamlanmaktadır. E-Devlet uygulamasına veya turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı sayfasından Sosyal yardımlar kısmına gidip SED Yardımları başvuru işlemlerini tıklayarak, başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz.