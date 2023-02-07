Çocuğu olan aileler yandı: Bunun için 1.040 TL ödemek zorunda kalacaklar!

Öğrencilerin okula gitmek için kullandıkları alternatif ulaşım araçlarından birisi olarak bilinen servis ücretleri, büyükşehirlerin kuruluşu olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2021-2023 yılları için belirlendi. Yıl başında belirlenen hizmet bedelleri zaman zaman artırılırken ailelerin bütçesini zorlamaya başlayan servis ücretlerindeki ara zam haberi ilk olarak Bursa şehrinden geldi. Orta vadeli fiyat artışının ardından velilerin gözleri hizmet bedellerinin mevcut seviyesine çevrildi. Artan maliyetler ve akaryakıt maliyetleri nedeniyle ücret artışı için aram zam talep eden servis çalışanları, söz konusu artışları 16 Haziran 2023 tarihinde sona ermesi planlanan eğitim sezonunu kapsayacak bir biçimde aldı. Yapılan duyurunun ardından hizmet bedeli artışının fiyatı nasıl etkileyeceği netlik kazandı.
ARA ZAM HABERİ BURSA’DAN GELDİ
Eğitim sezonunun başında fiyat artışından yararlanan servislerde bugün itibarıyla Bursa'da yeniden zam yapıldı. Zam sonrası 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci eğitim ve aynı zamanda öğretim sezonunu da etkilemesi beklenen mesafeler dahil tüm mesafelerde artış olacağı kaydedildi. 12 Eylül 2022'de başlayıp 16 Haziran 2023'te sona ermesi planlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılını da etkilemesi beklenen olan ücretlere geçici zam kararı bugün Bursa'dan bildirildi. Öğrenci servis ücretlerinin bugünden itibaren yüzde 30 oranında zamlandığı açıklandı.
ZAM SONRASINDA SERVİS FİYATLARI BELLİ OLDU
Aradaki artışın ardından Bursa hizmet bedeli de ortaya çıktı. Bu nedenle 0-3 km arası yeni ücret 600 TL, 3-5 km arası 675 TL olarak belirlendi. Ara zammın ardında 5-7 km'lik rotalarda istenilen fiyat 700 TL'ye çıkarken en uzun mesafenin fiyatının da bin 40 TL’ye çıktığı belirtildi. Kararın ardından gözler velilere çevrildi.
YÜKSEK ZAM KARARLARINA AİLELERDEN TEPKİ GELDİ
Artan maliyetler sonrası finansal kayıpları telafi etmek isteyen servis sağlayıcılar için zamla ilgili haberler
oldukça olumlu gelirken; Bu, hizmet için ilk ödeme yapan ebeveynler için iyiye işaret değil. Bazı veliler fiyatı çok yüksek bulduklarını söylediler. Velilerin tepkisine neden olan zam bugünden itibaren geçerli olacak. Yani Bursa'da ikinci eğitim ve öğretim sezonunda ulaşım artırılacak. Öte yandan Bursa servis ücreti için eski fiyat yıl başında belirlenmişti. Buna göre UKOME'nin fiyatı 0'dan 3 km'ye yolculuk için 465 TL, 3'ten 5 km'ye yolculuk için 520 TL; 5-7 km'de 650 TL şeklinde olmuştu. Yılbaşında hizmet bedelini en fazla artıran UKOME, Bursa için bunu 800 TL'ye çıkardı. Artış sonrası fiyat artışı yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişmektedir.