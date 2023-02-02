Çocuğu olan ailelere dev destek! Her çocuğa 3.039 TL yardım parası ödenecek! Başvurmayan bin pişman







DEVLETTEN ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK







Dar gelirli aileler internet üzerinden devletin verdiği sosyal yardımların içeriklerini araştırmaya devam ediyor. Devlet, çocuk sahibi ailelere de eğitim için destek olmayı sürdürüyor. Peki çocuklu ailelere verilen desteğe başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Maaşlara yapılan zamlar sonrasında devlet tarafından sağlanan sosyal destek miktarları da arttı. Ödemeler 2 bin 337 TL tutarından 2 bin 38 TL'ye çıktı. Aynı zamanda koruyucu aileler için çocuk başına aylık ödemeler de 3 bin 644 TL'den 4 bin 853 TL'ye çıktı.Bu destekten faydalanmak isteyen aileler e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama motoruna Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu yazdıktan sonra çıkan formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak önemlidir. Başvuru onaylandıktan sonra her ay düzenli olarak çocuk başına 3 bin 38 TL yardım alınabilmektedir. Eğer bir çocuk için koruyucu aile olduysanız bu tutar 4 bin 853 TL olarak belirlenmiştir.