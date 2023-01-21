Çocuğu olan yaşadı! Bakanlık muslukları açtı: Anne babalara 1833 TL yardım yapacak! Fırsatı kaçırmadan başvurun







HER ÇOCUĞA 1833,45 TL







Bakanlıktan 1833,45 Türk Lirası yardım! Çocuklar harçlıksız dışarı çıkmayacak! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir duyuru geldi. Çocuk başına ek 1833,45 Türk Lirası ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi aileler için yardım paketi sundu. Devlet tarafından verilen aile yardımlarına hak kazanan vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme yapılıyor. İşte ayrıntılı bilgiler...Bakanlık olarak vatandaş aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere belli bir miktar ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar aile destek programı kapsamına alınmalıdır. Bireylere, devlet desteği almaya uygun olmaları halinde belirli ödemeler yapılır. Bakanlık tarafından yapılan bu ödemeler sıklıkla irdelenmekte ve sorgulanmaktadır. Tebliğ sonrası faiz ödemelerine ilişkin bilgiler Bakanlığın resmi internet sitesinde yer almaktadır. Çocuğu olan yoksul ailelere çocuk başına 1.833,45 TL ödeneceği açıklandı. Ödemeler Ocak ayında başlıyor. Yoksul ailelere aylık olarak dağıtılması amaçlanan bu tazminatlar, ailelerin gelirlerine göre hesaplanmaktadır. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma sandıklarına yapılmalıdır. Gelir desteği başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor.