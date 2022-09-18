Çocuğun doğum günü hediyesini böyle çaldı, o anlar kamerada













Olay, gece saatlerinde Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Kayra'ya ait bisiklet, şüpheli bir şahıs tarafından çalındı. Gece saatlerinde bölgeye gelen şüpheli, gözüne kestirdiği bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi. Bisikletin, Kayra'nın doğum gününde annesi tarafından alındığı öğrenildi.Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.