YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:56

Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü

Mersin'de özel bir hastanede laborant olarak çalışan genç kadın, çocuğunu almak için gittiği evde boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:56
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Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti. Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam etmekte olan kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü. Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye yollandı.

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