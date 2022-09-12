Çocuğunuz okula gidiyor ise devletten müjdeli haber var! 2 bin 300 lira kırtasiye destek ödemesi başlıyor! Başvuru tarihi belli oldu! İhtiyaç sahipleri sakın kaçırmayın!







Ailelere okul yardımı yapılacak











Okul destek yardımından kimler yararlanmaktadır?

Ekonomik destek ödemeleri nasıl yapılıyor?





Sosyal ekonomik destek paketi başvurusunda hangi belgeler gerekli?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim - öğretim yılında okul yolunu tutarken okul masraflarını karşılanabilmesi için ailelere 2300 lira destek ödemesi yapılacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi ailelerin alabileceği destek ödemesi hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte öğrenciler için yapılacak destek ödemesi hakkında merak edilen tüm detaylar…Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri araştırılmaya devam ediyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Çocukların okul masrafları ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılacak olan destek ödemeleri için hangi şartların gerekli olduğu merak ediliyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED Ödemelerinden faydalanacak olan çocuklar için ailelerin hesaplarına ödemelerin yapıldığını ifade etti. Ağustos 2022 itibarıyla toplamda 328.311.460 TL yatırıldığını ifade eden Bakan Yanık, bu yardımdan 140 bin civarında ailenin yararlandığını vurguladı. Çocukların okulu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan destek ödemesinde ailelere 2337 TL verildiği ifade edildi.Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin neler yapması gerektiği merak edilirken ailelerden istenen şartlar da araştırılıyor. Olağanüstü bir felaket, afet, hastalık veya kaza geçirmesi ile birlikte Geçindirmek de yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişiler ve hayati tehlikesi bulunan bir ameliyat olan kişiler bu yardımdan yararlanabilmektedir. Bununla birlikte ailesinden vefat eden bir bireyin bulunması durumunda da öğrenciler bu destek paketinden yararlanmaktadır. Yardımdan yararlanmak isteyen kişiler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan kişiler bu yardımdan yararlanabilmektedir.Ekonomik destek ödemeleri süreli ve geçici olarak nakit bir şekilde yapılmaktadır. Geçici olarak yapılan destek ödemeleri yılda bir kez yapılırken en fazla 2 defa ödeme yapılmaktadır. Süreli ekonomik destek paketi içinde 10 ayda belirtilen süre boyunca her ay ödeme yapılır.Devlet tarafından verilen bu ödemelerden yararlanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde verilen dilekçe ile başvurular alınmaktadır. E-devlet sistemi üzerinden de destek ödemesi için başvuru yapılabilmektedir. Sosyal ekonomik destek ödemesi için gerekli olan belgeler şekildedir: Dilekçe T.C. Kimlik Numarası beyanı, Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi İş-kur ve meslek kurslarına başvuru belgeleri istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.