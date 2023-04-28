Çocuğunuzda bu belirtiler varsa aslında üstün zekalı olabilir! 10 belirtiye dikkat







ÇOCUĞUNUZ BİR DAHİ OLABİLİR







Çocukların bazı tavırları ve hareketleri bize zeka seviyelerini gösterebilir. Peki hangi hareketlerden zeka seviyeleri ile ilgili çıkarım yapılabilir? Hangi hareketler çocuğun dahi olduğunu gösterir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çocukların bazı hareketlerinden zeka seviyelerinin çok yüksek olduğu çıkarılabilir. Aşağıda belirtilen 10 hareketle bunu anlayabilirsiniz. İlk olarak yeni doğanların zekaları kilo aldıkça artıyor. Yapılan bir araştırma kapsamında 3 binden fazla bebeğin incelenmesiyle kilolu doğan bebeklerin IQ seviyelerinin daha yüksek olduğu anlaşıldı. Bu ise iyi beslenmeyle doğru orantılı olarak yükseliyor. Bir bebeğin ilk iki yaşı içinde ana dili dışında diğer dillere de tepki veriyor olması zeka özelliği olarak kabul ediliyor. Yürümeye başlayan çocuklarla yapılacak en önemli şeyin yabancı idl konuşmak olduğu söyleniyor. Birden fazla dil konuşan ebeveynlerinin çocuklarının IQ seviyelerinde yükselme gözlenmiştir. Aynı zamanda çocukların boy uzunlukları da zeka ile ilişkili kabul ediliyor.Yapılan araştırmaya göre 3 yaşına gelen çocukların okul öncesi eğitimde oynadığı rol test edilmiş ve uzun boylu olan çocukların bilişsel testlerinin daha iyi olduğu keşfedilmiştir. Dört yaşına gelen bir çocuğun gerçekçi bir resim çizebilmesi de üstün zekalı olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre dört yaşında çocukların yaptığı 15 bin resim incelenerek insan figürünü daha iyi çizen çocukların IQ testlerinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Beş yaşına geldiği zaman yalan söyleyen çocuklar ileri zamanlarda daha başarılı oluyor. 2 ve 17 yaşındaki 1.200 çocuk üstünde yapılan çalışma kapsamında erken yaşlarda yalan söyleyebilen çocuğun daha zeki olduğu sonucunu ortaya çıkardı. Bu durumun çocukların akıllarından bir hikaye yazması ile ilişkisi olduğu düşünülüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda 6 yaş ve 18 yaş arası 232 çocuk incelenerek enstrüman çalan çocukların daha zeki olduğu anlaşıldı. 2014 senesinde yedi yaş çocukların ortalama üstünde kitap okumasının IQ seviyelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bir çocuğun geç uyuması da yüksek zekaya işaret edebiliyor. Zeki yetişkinler geç uyumayı erken yaşta alışkanlık haline getiriyor. Bir çocuğun dokuz yaşında sağlıklı bir kahvaltı alışkanlığı olması ve kahvaltılarında yulaf, bal, yumurta, süt gibi ürünler tüketmesi sınavlarında daha başarılı olmalarına sebep oluyor. Son olarak 10 yaşında bir çocuğun satranç gibi zeka oyunları oynaması IQ seviyelerinin yükselmesini etkiliyor.