Çocuğuz varsa çok şanslısınız! Devlet karşılıksız 1.300 TL para yardımı yapacak! E-devlet ile başvurun kimliğinizi kapıp PTT’den paranızı alın







15.05.2015 TARİHİNDEN SONRA DOĞUM YAPANLAR ÇOCUK BAŞINA ÖDEME HAKKINI ELDE EDEBİLECEK







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Başına Ödemelerini 2023 yılında da sürdürecekSon dönemlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Gelen son habere göre, çocuk başına ödemeler 2023 yılında da devam edecek. Tek seferlik yapılan bu ödemeler PTT üzerinden hemen alınabiliyor. Çocuk yardımı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çocuk başına ödemeler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için yapılıyor. Ödemeler, ilk çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. çocuk ve sonrakiler için 600 TL nakit ödemesi şeklinde yapılıyor. Ödemenin yararlanmak isteyenlerin, e-Devlet üzerinden kontrol yapması gerekiyor. Doğum Yardımı Sistemine (DYS) bilgilerin girilmesi ile birlikte başvuru yapılan ayı takip eden ay içerisinde ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvuru yapan vatandaşlar PTT şubeleri üzerinden ödeme alabiliyor. Ancak ödemenin yararlanmak için 15.05.2015 tarihine dikkat etmeniz gerekiyor. Doğumun yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yapması gerekiyor.Ancak, yapılan son değişikliklerle birlikte, SSK'ya bağlı çalışan anne adaylarının doğum parası alabilmeleri için yeni şartlarda getirildi. Bu şartlar içerisinde; anne adayının doğumdan önce son 3 ay içerisinde iş yerinde çalışmış olması, doğum izni süresince işten çıkmamış olması, doğumdan sonraki izinlerini kullanmış olması gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, doğum parası almak isteyen anne adaylarının doğumun gerçekleştiği tarihten önce son bir yıl içinde en az 90 gün süreyle sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. Bu değişiklikler ile birlikte, SSK'ya bağlı çalışan anne adaylarının doğum parası alabilmeleri için daha fazla şartı yerine getirmesi gerekecek. Bu nedenle, anne adaylarının doğum parası hakkındaki bilgilerini güncel olarak takip etmeleri ve gerekli şartları yerine getirmeleri önem taşıyor. SSK'lı anne adaylarının bu para alabilmeleri için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında; anne adayının raporun başladığı tarihten sonra iş yerinde çalışmıyor olması, doğumdan önce, doğum izni tarihi başlamadan önce anne adayı işten çıkmaması, bebeği dünyaya gelmiş anne adayının doğumun gerçekleştiği tarihten önce son bir yıl içinde en az 90 gün yani 3 ay sigorta priminin olması, kanuni hakkı olan 8 hafta doğumdan, 8 hafta doğumdan sonra ki iznini kullanması gerekmektedir. Eğer bu şartlar sağlanmazsa veya doğum ücretini almak isteyen anne adayının çalışması tespit edilirse doğum ücret ödemesi verilmeyecektir. Bu para, çalışan anneler için oldukça önemli bir miktardır, doğum sonrası ve doğum sürecinde karşılaşılabilecek ek masrafları karşılamakta kullanılabilirler. Bu nedenle, SSK'lı anne adaylarının doğum ücretini alabilmeleri için gerekli olan belgelerin tam ve doğru bir şekilde düzenlenmesi ve sunulması önemlidir. Başvurular vekalet sistemine göre yapılmayacak, kişi bu işlemlerle uğraşıyorsa doğrudan belgeleri düzenleyip SGK'ya başvurması gerekmektedir.