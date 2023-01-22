Çocuk masrafını silip süpürecek destek devletten! Başvuran anne babalar tomarla para alacak: Geri ödemesi yok!







2023 YILINDA KAMU KURUMLARI ÇOCUKLU AİLELERE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MADDİ DESTEK SAĞLIYOR







2023 Yılında Kamu Kurumları Çocuklu Ailelere Okul ve Eğitim Desteği SunuyorAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında çocuklu ailelere maddi destek sağlamayı planlamaktadır. İhtiyaç sahibi olduğu doğrulanan çocuklar için ailelere 2 bin 59 TL ile 3 bin 708 TL arasında değişen meblağlarda okul desteği sağlanacak.Devlet okullarında okuyan öğrencilerin sınıflarında dereceye giren ailelere öncelik verilecektir. Aynı şekilde 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere aylık olarak 100 TL ödeme desteği verilecektir. YÖK tarafından belirlenen dünya genelinde ilk 500 üniversiteye girme hakkını alan öğrencilere devlet tarafından her zaman destek sağlanacak ve başarı desteği sağlanacaktır. Bu yolla, çocuklu ailelere okul ve eğitim harcamalarında maddi destek sağlanacak ve çocukların eğitimine yatırım yapılması hedeflenmiştir.Bu destek programı, çocuklu ailelerin eğitim harcamalarının yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, devlet okullarında dereceye giren öğrencilere öncelik verilmesiyle, okullar arasındaki adaletin sağlanması ve öğrencilerin başarısının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu destek programı, sadece çocuklu ailelere değil aynı zamanda üniversite öğrencilerine de maddi destek sağlamaktadır. Bu şekilde, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu destek programının uygulanması, çocuklu ailelerin eğitim harcamalarını hafifletmeye ve öğrencilerin başarılarını teşvik etmeye yöneliktir. Ayrıca, üniversite öğrencilerine de maddi destek sağlamaktadır. Bu destek programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam etmelerini kolaylaştırmakta ve üniversiteler arasındaki adaleti sağlamaktadır. Ayrıca, YÖK tarafından belirlenen dünya genelinde ilk 500 üniversiteye girme hakkını alan öğrencilere devlet tarafından her zaman destek sağlanmaktadır. Bu destek programı, üniversiteler arasındaki adaleti sağlamakta ve öğrencilerin başarılarını teşvik etmektedir. Bu destek programının uygulanması ile çocuklu ailelerin eğitim harcamalarının yükü hafifletilmekte ve öğrencilerin başarıları teşvik edilmektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerine de maddi destek sağlamaktadır. Bu şekilde üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam etmelerine ve üniversiteler arasında adalet sağlaması hedeflenmektedir.