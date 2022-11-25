Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!







ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ











KASIM AYI SED YARDIM MİKTARI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım türlerinden biri SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) olarak adlandırılır. Binlerce çocuklu aileye düzenli olarak SED ödemesi yapılmaktadır. Bu destek, çocuğu olanlar da dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi aileler için ilaç gibidir. Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bir nebze de olsa rahatlama sağlayan bu yardıma başvurular dilekçe veya e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru değerlendirilirken alıcının ekonomik durumu dikkate alınacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ödemeler ve başvurular devam edecek. Kişi başı 1.259 TL ödenecek. Peki SED başvuru şartları neler, kimler başvurmalı ve başvuru ne zaman yapılacak SED Yardım başvuru detayları haberimizin devamında..SED yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi çocuğu olan ailelere ortalama 1.259 TL ödeme yapılacak. SED fonlarını kullandırmak için Devlet Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmanız gerekir. Ayrıca e-devlet uygulamalarının T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz.SED yardımı, Aile ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yararlanıcının hesabına ödenir. Mali yardım geçici ve geçici olarak verilir. Geçici destek, en fazla iki olmak üzere yılda bir kez verilir. Çalışma zamanı desteği, lisans süresi boyunca aylık olarak sağlanır. SED yardımı her ayın ikinci haftası ödenir. Yardım ödemeleri e-Devlet Sosyo-Ekonomik Yardım Ödeme Bilgi Sorgulama ekranından takip edilmektedir.SED kapsamında yoksul aileler çocuk başına ortalama 1.259 TL ödüyor. SED desteği talebi. Başvuru ile birlikte doğrudan yerel veya sosyal hizmetler dairesine e-devlet aracılığıyla elektronik olarak sunulabilir. Sosyo-ekonomik yardıma başvurmak için hangi belgeler gereklidir? - dilekçe - TC kimlik beyanı, - Gerekirse sağlık sertifikanızı ve öğrenci kimliğini de getirin - Mesleki eğitime başvurduğunuzu kanıtlayan belgeler gereklidir. Uzmanlar ayrıca başka bilgi veya belgeler elde etmek için başka araştırmalar da yapabilirler.