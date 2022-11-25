Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım türlerinden biri SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) olarak adlandırılır. Binlerce çocuklu aileye düzenli olarak SED ödemesi yapılmaktadır. Bu destek, çocuğu olanlar da dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi aileler için ilaç gibidir. Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bir nebze de olsa rahatlama sağlayan bu yardıma başvurular dilekçe veya e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru değerlendirilirken alıcının ekonomik durumu dikkate alınacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ödemeler ve başvurular devam edecek. Kişi başı 1.259 TL ödenecek. Peki SED başvuru şartları neler, kimler başvurmalı ve başvuru ne zaman yapılacak SED Yardım başvuru detayları haberimizin devamında..
ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ
SED yardımı, Aile ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yararlanıcının hesabına ödenir. Mali yardım geçici ve geçici olarak verilir. Geçici destek, en fazla iki olmak üzere yılda bir kez verilir. Çalışma zamanı desteği, lisans süresi boyunca aylık olarak sağlanır. SED yardımı her ayın ikinci haftası ödenir. Yardım ödemeleri e-Devlet Sosyo-Ekonomik Yardım Ödeme Bilgi Sorgulama ekranından takip edilmektedir.