EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 11:44

Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!

Yoksul vatandaşlara devlet yardımı ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çocuk yetiştirenlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklere büyük önem veriliyor. SED yardımı, Aile ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından aylık olarak sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık, SED'in ihtiyaç sahibi çocuğu olan ailelere yardımda bulunacağını açıkladı. Başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup, gerekli şartları sağlayanların son başvuru tarihini kaçırmamaları gerekmektedir. İşte SED yardımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri..

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 11:44
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Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım türlerinden biri SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) olarak adlandırılır. Binlerce çocuklu aileye düzenli olarak SED ödemesi yapılmaktadır. Bu destek, çocuğu olanlar da dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi aileler için ilaç gibidir. Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bir nebze de olsa rahatlama sağlayan bu yardıma başvurular dilekçe veya e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru değerlendirilirken alıcının ekonomik durumu dikkate alınacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ödemeler ve başvurular devam edecek. Kişi başı 1.259 TL ödenecek. Peki SED başvuru şartları neler, kimler başvurmalı ve başvuru ne zaman yapılacak SED Yardım başvuru detayları haberimizin devamında..

ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ

Çocuk sahibi, ihtiyaç sahiplerine devlet 1.259 TL ödeme

SED yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi çocuğu olan ailelere ortalama 1.259 TL ödeme yapılacak. SED fonlarını kullandırmak için Devlet Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmanız gerekir. Ayrıca e-devlet uygulamalarının T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz.



SED yardımı, Aile ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yararlanıcının hesabına ödenir. Mali yardım geçici ve geçici olarak verilir. Geçici destek, en fazla iki olmak üzere yılda bir kez verilir. Çalışma zamanı desteği, lisans süresi boyunca aylık olarak sağlanır.

SED yardımı her ayın ikinci haftası ödenir. Yardım ödemeleri e-Devlet Sosyo-Ekonomik Yardım Ödeme Bilgi Sorgulama ekranından takip edilmektedir.

KASIM AYI SED YARDIM MİKTARI NE KADAR?

SED kapsamında yoksul aileler çocuk başına ortalama 1.259 TL ödüyor. SED desteği talebi. Başvuru ile birlikte doğrudan yerel veya sosyal hizmetler dairesine e-devlet aracılığıyla elektronik olarak sunulabilir.

Sosyo-ekonomik yardıma başvurmak için hangi belgeler gereklidir?

 - dilekçe

 - TC kimlik beyanı,

 - Gerekirse sağlık sertifikanızı ve öğrenci kimliğini de getirin

 - Mesleki eğitime başvurduğunuzu kanıtlayan belgeler gereklidir. Uzmanlar ayrıca başka bilgi veya belgeler elde etmek için başka araştırmalar da yapabilirler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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