Çocuk yardımları devam ediyor! Onay çıktı: Başvuranlara 1200 TL nakit desteği sağlanacak

Aylık olarak ödenmesi planlanan yeni yardım müjdesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Tüm vatandaşlar için devlet tarafından her ay düzenli olarak yapılan yardımlara ek olarak, gün gün yeni kalemde ödemelerin de ekleneceği duyuruldu. Bu yeni yardım kapsamında, 2. tur öncesi onaylanan ve Erdoğan tarafından desteklenen 1500 TL yardım parasının kısa süre içerisinde ödemelerine başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde yayımladığı manifestosunda birçok alanda genişletmeler ve kolaylıklar sağlayarak yardım ödemelerini artıracağını belirtmişti. Yeni yardım ödemelerinin başlayacağı müjdesini de veren Erdoğan, bu destek şartlarının onayını almıştır. Bu yeni yardım müjdesiyle birlikte, vatandaşların maddi açıdan daha fazla desteklenmesi ve refah seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir. Yardım ödemelerinin TCKN'ye hızlı bir şekilde tanımlanacağı ve düzenli olarak her ay yapılacağı belirtilmektedir.Türkiye Aile Destek Programı, dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren önemli bir gelişme olarak değerlendirilmekte. Geçtiğimiz yıl başlatılan programın Temmuz ayı itibariyle tekrar başlayacağı müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2. Tur öncesi onay alan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, dar gelirli ailelere aylık 1500 TL ödeme yapılacak. Aile Destek Programı ödemeleri, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ayarlanmaktadır. İşte ödeme tutarları: Aylık geliri 450 TL ve altında olanlar: 1.250 TL alacak. Aylık geliri 450 TL üzeri ve 911,15 TL altında olanlar: 1.100 TL alacak. Aylık geliri 911,15 TL üzeri ve 1372,30 TL altında olanlar: 950 TL alacak. Aylık geliri 1372,30 TL üzeri ve 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak. Ayrıca, Çocuk Destek Bileşeni de devreye girecek ve Aile Destek ödemesi alan her birey, başvuru yapmadan hesabından Çocuk Destek Ödemesini görebilecek. Hanedeki çocuk sayısına göre farklılık gösteren ödemeler şu şekildedir: 1-2 çocuklu haneler: 350 TL 3 çocuklu haneler: 450 TL 4 çocuklu haneler: 550 TL 5 ve üzeri çocuklu haneler: 650 TL Geçtiğimiz yıl başlayan programın Haziran-Temmuz döneminde sona ereceği bilinirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular ve ödemeler hemen yeniden başlayacak. Aile destek programı başvuruları e-Devlet hesapları üzerinden veya bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD Vakıfları) aracılığıyla tamamlanabilecek. Programa onay alan hanelere ise ödemeler PTT tarafından yapılacak. Bu program sayesinde aylık olarak 1900 TL'ye kadar ödeme alınabilecektir. e-Devlet hesapları veya SYD Vakıfları üzerinden gerçekleştirilen başvurular ile birlikte, aile destek programı çerçevesinde yapılan başvuruların Bakanlık tarafından onaylanması durumunda, ödemeler PTT tarafından gerçekleştirilecektir. Bu yenilikçi program, hane halkına maddi destek sağlayarak aylık 1900 TL'ye kadar ödeme imkanı sunmaktadır. Bu şekilde, ailelerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamalarına ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu programın, ailelerin mali durumlarına önemli bir destek olduğu düşünülmekte ve toplumun refah seviyesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu kabul edilmektedir.