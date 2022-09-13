Çocukları servisle okula göndermek hayal oldu! En kısa mesafe ücreti bile dudak uçuklattı! Mesafeye göre okul servis ücretleri







Mesafeye göre okul servis ücretleri







İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden servis hesaplaması

Okulların start vermesi üzerine olay konusu haline gelen servis ücretleri veliler tarafından araştırılmaya başlandı. En kısa ve en uzak mesafe servis ücretlerinin belli olması üzerine şaşkınlıklar gizlenemedi. Okul servis ücretlerine gelen zamlarda sonra en kısa mesafe ücretin geçen senelerin en uzun mesafesi haline geldi. Okul servis ücretleri haberimizde...İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde alınan kararlar üzerine okul servis ücretlerine gelen zam oranının yüzde 19.21 olduğunu belirledi. Ücretlerdeki şaşırtan artış üzerine teklif oylaması yapılarak karar onay alarak tariflendirmeler belli oldu.0-1 km arası 554 liradan 660 liraya, 1-3 km arası 608 liradan 725 liraya, 3-5 km arası 658 liradan 784 liraya, 5-7 km arası 685 liradan 817 liraya, 7-9 km arası 722 liradan 861 liraya, 9-11 km arası 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan 1148 liraya, 13-15 km arası 1012 liradan 1206 liraya, 15-17 km arası 1091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km arası 1091 liradan 1301 liraya, 17-19 km arası 1154 liradan 1376 liraya, 17-19 km arası 1154 liradan 1.376 liraya, 19-21 km arası 1229 liradan 1465 liraya, 19-21 km arası 1229 liradan 1465 liraya, 21-23 km arası 1280 liradan 1526, 23-25 km arası 1330 liradan 1585.UKOME, 24 Ağustos tarihinde aldığı karar üzerine okul servis ücretlerinde düzenlemeler yaptı. Ev ve okul adresini yazdıktan sonra okul tipini seçen vatandaşlar rota oluştur kısmına tıkladığında kolaylıkla mesafenin kilometresi ve aylık fiyatlar çıkmaktadır.