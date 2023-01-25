Çocukların harçlığı devletten! e-Devlet'ten bu formu dolduran 1000 TL alacak! Başvurular açıldı







1000 TL ÖĞRENCİLERE YARDIM BAŞVURUSU, ŞARTLARI VE DETAYLARI







ÖĞRENCİ DESTEĞİ E DEVLETTEN BAŞVURUSU

Ülkemizde çok zor koşullarda okumaya çalışan öğrenciler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde yardım projelerini hayata geçirerek eğitimlerine bu şekilde devam eden öğrencilere destek olmaya devam ediyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca öğrenciler için 1000 TL yardım desteği programı hazırlandı. Çeşitli destek paketleriyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yardımcı olan bakanlık farklı paketleriyle de, öğrencilere bazı avantajlı yardımlarda bulunmaya başladı.1000 TL Öğrenci Yardımı, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri veya henüz 18 yaşını doldurmamış olan öğrencilerin ailelerinin talebi üzerine başvurulabilen bir hibedir. Bu ödeme, öğrencinin tüm eğitimiyle ilgili masraflarını karşılamak için yapılan bağışlardır. Bu ödeme desteği ile birlikte öğrencilerin maddi yönden tüm ihtiyaçları için bütçe sağlanmaktadır. 18 yaşını henüz doldurmamış ilköğretim ve lise öğrencileri için destek başvurusu aileleri tarafından yapılmaktadır. Söz konusu başvurular ise e-devlet üzerinden alınmaktadır. 1000 TL Öğrenci Yardım Fonu'na başvuru, e-Devlet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. 1.000 TL öğrenim harcı başvuru formu aşağıdaki adımlar takip edilerek e-devlet üzerinden yapılır; Öncelikle e-devlet sayfasını açın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın. Kaydolduktan sonra, eDevlet ana sayfasının üst kısmındaki arama yerine 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' girmeniz ve sonuçları aramanız gerekecek. Bu terimi kullanılarak arama yapıldığında ilk ve tek sonuç "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" sekmesidir. Bu sekmeye tıklamanız gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi sekmesinde Destek Başvurusu seçeneğini seçmelisiniz. Yardım Paketleri sayfasına erişmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sekmesinden Yardım İste'yi seçin. Bu sayfada, şu anda hangi uygulamaları veya paketleri aldığınızı görebilirsiniz. Ayrıca sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Yeni Başvuru butonuna tıklayarak da yeni başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz. Yeni başvuru formunu doldururken soruları eksiksiz yanıtlamanız gerekiyor. Yardım başvurunuzda, öğrenciniz olduğu için yardıma ihtiyacınız olduğunu veya okul çağındaki bir çocuk için yardıma ihtiyacınız olduğunu da belirtmelisiniz. Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra 1000 TL'lik Öğrenci Destek Paketi'ne başvurabilirsiniz.