Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'nda 2,5 metre yüksekliğindeki ahşap barakaların üzerine çıkarak barakadan barakaya atlayan çocuklar, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan tehlikeli gösterilerine devam etti.Çevredekiler, kimsenin uyarılarını dikkate almayan çocuklardan birinin düşerek yaralanabileceğini belirterek, önlem alınmasını istedi.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 08:40
Çocukların tehlikeli oyunu !
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parktaki çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağzına getirdi.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 08:40
EDİTOR
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