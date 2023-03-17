Finans
17 Mart 2023 - 23:15

Çocuklu aileler bu fırsatı kaçırmasın! 31 Mart'a kadar süreniz var: 400 TL para verilecek!

TEB'den çocuklu ailelere müjde! Son başvuru tarihini kaçırmayın! İşte detaylar...

Finans
17 Mart 2023 - 23:15
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Çocuklu aileler bu fırsatı kaçırmasın! 31 Mart'a kadar süreniz var: 400 TL para verilecek!


Ailelerin okula giden çocukları için sevindirici bir haber geldi. Banka tarafından yapılan duyuruda, 31 Mart tarihine kadar başvuru yapan ailelere 400 TL hediye edileceği açıklandı. Bu kampanya ile ailelerin maddi yükü azaltılmayı hedefleniyor. 

TEB Bireysel kredi Kartı sahiplerine yönelik olarak, eğitim kurumlarında yapacakları belirli tutarlardaki ödemelere özel bir kampanya duyuruldu. 1-31 Mart tarihleri arasında tek seferde 20.000 TL ile 50.000 TL arasında eğitim ödemesi yapacak müşteriler, 200 TL bonus kazanırken, 50.000 TL üzeri eğitim harcaması yapan müşteriler ise 400 TL bonus kazanma fırsatı elde edecek. Banka tarafından yapılan duyuruda, kampanyanın diğer detayları da açıklandı.



teb eğitim desteği

Çocuklu ailelerin geçim sıkıntısı, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Çocukların bakımı, eğitimi, sağlık hizmetleri, barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, aileler için önemli bir mali yük oluşturabilir. Bu nedenle, düşük gelirli ailelerde çocuklu aileler daha fazla geçim sıkıntısı yaşayabilirler. Bu durum, ebeveynlerin işsizlik, düşük ücretler, yetersiz sosyal yardımlar veya diğer sosyo-ekonomik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle, çocuklu ailelerin desteklenmesi için sosyal politikalar ve programlar geliştirilmesi önemlidir.

TEB, müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya dahilinde 1-31 Mart tarihleri arasında TEB Bireysel Kredi Kartlarıyla eğitim kurumlarında yapılacak harcamalara özel bonuslar veriliyor. Kampanyaya katılım için CEPTETEB Mobil Uygulaması veya EGITIM yazıp 4616'ya SMS göndermek yeterli. Kampanya müşteri bazında ve her müşteri en fazla 400 TL bonus kazanabiliyor. Bonus yükleme tarihi 6 Nisan, kullanılmayan bonusların geri alınacağı tarih ise 21 Nisan olarak belirlenmiş. Kampanya detaylarına göre, tek seferde yapılacak 20.000 TL-50.000 TL arası eğitim ödemelerine 200 TL, 50.000 TL üzeri eğitim harcamalarına ise 400 TL bonus verilecek.

TEB bankasının duyurusunda yer alan kampanya detaylarına göre, ek kartların yaptığı harcamaların asıl karta sayılacağı ve sanal kart ile yapılan harcamaların da kampanyaya dahil olduğu belirtiliyor. Ancak kampanyadan sadece bireysel kredi kartı sahiplerinin faydalanabileceği ve banka kartı, ticari kart ve sade kart sahiplerinin kampanyadan yararlanamayacağı ifade ediliyor. Kampanya kapsamında eğitim kurumu harcamaları yapılması gerektiği, kırtasiye ve kitap harcamalarının kampanyaya dahil olmadığı da duyuruda belirtiliyor. Kampanya 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve müşterilerin en fazla 400 TL bonus kazanabileceği bildiriliyor.

teb eğitim desteği

TEB Bireysel Kredi Kartlarına Özel Kampanya

TEB tarafından düzenlenen kampanya ile ilgili yapılan duyuruda, kampanyaya katılım için CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden veya EGITIM yazıp 4616’ya SMS göndermenin gerektiği belirtilmiştir. Kampanya sadece bireysel kredi kartı sahiplerine yönelik olup, banka kartı, ticari kart ve sade kart sahipleri kampanyadan yararlanamamaktadır. Bonus yükleme tarihinin 6 Nisan olduğu ve 20 Nisan'a kadar kullanılmayan bonusların geri alınacağı ifade edilen duyuruda, kampanyanın eğitim kurumlarında yapılacak tek seferdeki 20.000 TL-50.000 TL arası eğitim ödemelerine 200 TL, 50.000 TL üzeri eğitim harcamalarına ise 400 TL bonus verileceği açıklanmıştır. Kampanyaya peşin ve taksitli işlemler dahil olup, ek kartlar kampanyaya dahil edilmezken, iade ve iptal durumlarında verilen bonus geri alınacaktır. Bonuslar, 6 Nisan 2023 – 20 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanılabilecektir ve düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları kampanya dahilinde değildir. SMS ile katılım için gönderimi TEB üzerine kayıtlı telefonlardan yapılması gerektiği belirtilen kampanyaya, yurt içinde yapılan harcamalar, internetten yapılan harcamalar, MoTo (Mail order, Telephone order), temassız işlemler dahil edilirken, kanuni takipte olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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