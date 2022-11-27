Çocuklu aileler bu kış rahat edecek! 450 TL - 650 TL her ay ödenecek







1.250 liraya kadar ödeme yapılıyor







Çocuklar için 350 – 650 TL ödeme

Devletin vatandaşlara sağladığı yardım kaynakları günden güne artmaya devam ediyor. Anne, baba, çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşlar için farklı yardımlar hazırlanıyor. Bu kapsamda aile destek programına ek olarak sunulan çocuk destek bileşeni ödeneği sayesinde aileler 650 TL ödeme alabiliyorlar. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara devletin sunmuş olduğu aile destek programı devam ediyor. Program kapsamında ailede bulunan iki çocuğa 350 TL ödeme yapılırken, 3 ve daha fazlası çocuk varsa tutar 450 TL’ye yükseliyor.Aile destek programı kapsamında hane içi gelire göre ödemeler yapılmaktadır. Buna göre 450 TL ve altı geliri olanlara ayda 1.250 TL, 450 TL ve 911 TL ve altı geliri olanlara ayda 1.100 TL, 911 TL ila 1.372 TL arasında geliri olanlara 950 TL, 1.372 TL ve üzeri, 1833 TL ve altı geliri olanlara ise 850 TL ödeme yapılmaktadır. Aile destek programı kapsamında sunulan çocuk destek bileşeni ile de ödeme tutarları çocuk sayısına göre artış gösteriyor.Çocuk destek bileşeni programı ile hanede bulunan çocuk sayısına göre ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler en az 350 TL, en fazla 650 TL olmaktadır. Çocuk sayısına göre ödemeler şu şekilde: 1 ya da 2 çocuklu ailelere ayda 350 TL, 3 çocuklu ailelere ayda 450 TL, 4 çocuklu ailelere ayda 550 TL, 5 ve üzeri çocuklu ailelere ise ayda 650 TL ödeme yapılıyor. Bu destekten yararlanmak için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. Vatandaşlar şifreleri ve TC kimlik numaralarıyla giriş yaptıktan sonra sosyal yardım başvuru sayfasına girerek yeni başvuru oluşturacaklar. Başvurular değerlendirildikten sonra olumlu yanıt alanların yardım ödemeleri her ay hesaplarına yatırılacak.