Çocuklu aileler dikkat, bu ödeme sadece size yapılacak! 20.000, 50.000 TL arasında nakit destek ödemesi! İlkokul, ortaokul, lise ya da üniversitede okuyan çocuğu olan yaşadı. Çocuğu olanlar yaşadı. Çocuklu ailelere 20 bin ve 50 bin TL arasında nakit desteği verileceği açıklandı. Çocuğu olan aileler dikkat! İşte ödeme detaylar ve başvuru şartları...
ÇOCUĞUNUZ VARSA 20 BİN VE 50 BİN TL ÖDEME ALACAKSINIZ
Çocuklu aileleri Sevindiren haber geldi. Çocuğu eğitim gören ailelere 20 bin ve 50 bin TL arasında ödeme yapılacak. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede eğitim gören çocuklarınız için verilecek ödemeye ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Birazdan bu ödemeye ilişkin ayrıntıları paylaşıyor olacağız. İşte o ayrıntılar...
Çocuğu eğitim gören aileler için Ziraat Katılım Bankası tarafından ödeme yapılacağı açıklandı. Yeni duyurulan kampanyaya göre; ihtiyaç kredisi kapsamında çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversitede okuması koşuluyla birlikte bu ödeme verilecek. Ziraat Bankası'nın İhtiyaç kredisi kapsamında duyurduğu bu kampanya ile birlikte velilerin bir nebze olsun rahatlatılması hedefleniyor. Eğitime ve ailelere destek olarak verilecek ihtiyaç kredisinde 36 aya varan taksitlendirme seçeneği bulunmaktadır.
İhtiyaç kredileri vatandaşların vazgeçilmez ödemeleri arasında bulunuyor. Acil paraya ihtiyaç duyan kişilere verilen bu ödemeler ile birlikte kişiler bir nebze olsun rahatlatılmaya çalışılıyor. Son yıllarda yaşanan yüksek fiyat artışları, artan kiralar, fatura zamları derken işin içinde çıkılmaz bir hal aldı. Bir de bunun yanında çocuğu olan aileler epey bir zorlandı. Bankalar da vatandaşlar için bu ödemeleri sıklıkla duyurur oldu. Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası'nın son duyurduğu kampanya da tam da bununla ilişkili. Çocuğunun eğitim hayatına yetemeyen ailelere verilecek yardım ödemeleri, ihtiyaç kredileri. Peki bu kredinin avantajları, dezavantajları, faizleri nelerdir? İşte o detaylar...
Öncelikle bu ihtiyaç kredisi kampanyasından Sigortalı çalışan ve emekli vatandaşlar faydalanabilmektedir. Alım gücü düşük olan kesim için yapılan bu kampanya ile düşük faizler ile ödeme seçenekleri bulunmaktadır. En alt limitin 20 bin olduğu, en üst limitin ise 50 bin TL olduğu bu kampanyada 36 aya kadar vade seçeneği olacak. Bütçeye uygun ihtiyaç kredisine başvurularda şubeye bile gitmeye gerek bulunmamaktadır.