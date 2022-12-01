Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin







ARALIK AYI ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK?







ÇOCUK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

ÇOCUK PARASI YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

ÇOCUK PARASI KAÇ AY ÖDENİYOR?

Türkiye Aile Destek Programı'nda yer alan çocuk yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 350-650 TL arasında yardım yapılıyor. Söz konusu yardımdan faydalananların Aralık ayı ödemelerinin yapılacağı tarih de açıklandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında çocuk paralarının Aralık ayına girildiğinde yatırılacağını belirtmişti. Bakan Yanık'ın açıklaması doğrultusunda ödemelerin bu hafta itibariyle başlayacağı tahmin ediliyor.İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yardımların kapsamını genişlettiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Aralık itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." dedi.Çocuk parası almak isteyenler başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminde yapabilecek. E-Devlet kullanamayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile bakanlığa bağlı tüm kurumlara başvurularını iletebilir.Sosyal destek yardımlarından faydalanan ve ihtiyacı olduğunu kanıtlayan tüm vatandaşlar bu yardımdan yararlanabilecek.Aile Destek Programı kapsamındaki tüm yardımlar bir yıl süreyle yapılmaktadır.