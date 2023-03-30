Finans
30 Mart 2023 - 15:45

Çocuklu ailelere Bakanlık yardımı başladı! Başvurular açıldı: 1 yıl boyunca her ay bu rakam ödenecek

Dar gelirli vatandaşlara sağlanan maddi destekler hız kesmeden devam ediyor. Peki çocuklu ailelere verilen yardım tutarı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
30 Mart 2023 - 15:45
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Çocuklu ailelere Bakanlık yardımı başladı! Başvurular açıldı: 1 yıl boyunca her ay bu rakam ödenecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Peki çocuklu aileler için verilen yardım nedir? Başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen sosyal destek ödemeleri kapsamında çocuklu ailelere sağlanan sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Sosyal destek ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor. Çocuklar için verilen maddi destekler bir sene boyunca düzenli olarak hak sahiplerine veriliyor. 



Çocuklu Ailelere Sosyal Destek Ödemesi

Başvuru yapabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor ve bu tutar 2023 senesi için 1.833.45 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru yapacak kişinin üstünde mal varlığı olmaması gerekmektedir. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti internet sitesine girerek kimlik bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra yapabilirler. Çocuk destek ödemeleri 350 TL ve 650 TL arasında değişkenlik gösterebiliyor. Çocuk sayısına göre yapılan sosyal destek ödemeleri 1-2 çocuğu olan vatandaşlara 350 TL, 3 çocuğu olan ailelere 450 TL, 4 çocuğu olan ailelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuğu olanlara 650 TL ödeme yapılıyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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