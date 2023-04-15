Çocuklu ailelere bayram öncesi devlet desteği! Anne ve babalar hemen başvuru yapın: 500-650 TL arası para bu şartlarla ödenecek!







ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK ÖDEMELERİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında çocuklu ailelere verilen destekler merakla araştırılıyor. Peki çocuklu ailelere sağlanan ödemelerin şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre PTT aracılığıyla SED ödemelerinin yanında çocuklu ailelere de ödeme yapılıyor. SED ödemelerine başvuru yapabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Yani kişi başına düşen gelirin 1.833.45 TL olması gerekiyor.SED ödemesinden faydalanan kişilere 1-5 çocuk arasında destek ödemesi de yapılıyor. Bu kapsamda 1 ve 2 çocuğu olan ailelere 350 TL, 3 çocuğu olan ailelere 450 TL, 4 çocuğu olan ailelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ek olarak 650 TL ödeme yapılacak. Çocuk destek ödemelerinden faydalanmak için e-Devlet sistemine giriş yaparak arama kısmına Sosyal Yardım Başvuru yazıp başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor.