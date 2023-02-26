Finans
26 Şubat 2023 - 12:30

Çocuklu ailelere devlet desteği başladı: Başvuranlar 550 TL çocuk yardımı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar çerçevesinde çocuklu ailelere destek ödemesi yapılacağı duyurusu yapıldı. 6 milyon aileyi yakından ilgilendiren bu destek ödemesi çerçevesinde kimlere ve ne kadar ödeme yapılacağı merak konusu oldu. İşte, çocuk destek ödemelerine ilişkin detaylar...

Finans
26 Şubat 2023 - 12:30
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Çocuklu ailelere devlet desteği başladı: Başvuranlar 550 TL çocuk yardımı alacak
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Sosyal yardımlar gün geçtikçe çoğalmaya devam ederken çocuğu olanlara yeni bir ödeme haberi daha geldi. Çocuk Destek Bileşenine dair ayrıntılar araştırılırken aileler ise paket çerçevesinde kimlerin yararlanabileceğini araştırmaya başladı. Çocuk destek şartları nelerdir? Çocuk destek ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

ÇOCUK DESTEK ŞARTLARI

Aile Bakanlığı tarafından başlatılan yeni sosyal destek ödemesinden faydalanmak için evde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Bununla beraber ihtiyaç sahibi olurken gelir testinde ise fakirlik sınırının altında yer alınması şartına bakılıyor.

ÇOCUK DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?



1-2 çocuklu hanelere: 350 TL

3 çocuklu hanelere: 450 TL

4 çocuklu hanelere: 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

Çocuk destek yardımı

Çocuk sayısına göre farklılık gösteren ödemelerde evlerin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahiplerinin etkilenmesine yönelik değişiklikler yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti yapılırken durdurma kararı alınırken vatandaşların ihtiyaç sahipliği durumunun tespiti üzerine Aile Destek Programı tekrardan aktif hale getirilecektir.

2023 ÇOCUK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin henüz ne zaman yatacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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