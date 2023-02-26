Çocuklu ailelere devlet desteği başladı: Başvuranlar 550 TL çocuk yardımı alacak

Sosyal yardımlar gün geçtikçe çoğalmaya devam ederken çocuğu olanlara yeni bir ödeme haberi daha geldi. Çocuk Destek Bileşenine dair ayrıntılar araştırılırken aileler ise paket çerçevesinde kimlerin yararlanabileceğini araştırmaya başladı. Çocuk destek şartları nelerdir? Çocuk destek ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
ÇOCUK DESTEK ŞARTLARIAile Bakanlığı tarafından başlatılan yeni sosyal destek ödemesinden faydalanmak için evde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Bununla beraber ihtiyaç sahibi olurken gelir testinde ise fakirlik sınırının altında yer alınması şartına bakılıyor.
ÇOCUK DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL 3 çocuklu hanelere: 450 TL 4 çocuklu hanelere: 550 TL 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL
Çocuk sayısına göre farklılık gösteren ödemelerde evlerin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahiplerinin etkilenmesine yönelik değişiklikler yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti yapılırken durdurma kararı alınırken vatandaşların ihtiyaç sahipliği durumunun tespiti üzerine Aile Destek Programı tekrardan aktif hale getirilecektir.