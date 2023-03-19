Finans
19 Mart 2023 - 08:30

Çocuklu ailelere devlet desteği geri döndü! 1-2-3 çocuğu olanlara müjde: Çocuk başı 600 TL veriliyor!

Aile Bakanlığı vatandaşlara müjdeli haberi açıkladı! Bakanlık, bir çocuk için 300 Türk Lirası, 2 çocuk için 400 Türk Lirası ve 3 çocuk için 600 Türk Lirası verileceğini duyurdu. Milyonlarca insanın maddi yükünü hafifleten yardım başvurusunun nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
19 Mart 2023 - 08:30
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Çocuklu ailelere devlet desteği geri döndü! 1-2-3 çocuğu olanlara müjde: Çocuk başı 600 TL veriliyor!
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Dar gelirli ve yoksulların maaşlarının düzenli olarak ödendiği biliniyor. Kira, doğalgaz, elektrik, 65 yaş yardımları ve daha fazlası için pek çok yardımla tanışıyoruz. Aile Bakanlığı; Ödemelerin gerçekten dar gelirlilere ulaşması için titizlikle kontrol edilen bu yardımlardan biri de doğum yapmış veya yapacak vatandaşlara veriliyor! İşte detaylar...

yardım parası



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla oluşturulan kadın desteği; Amaç, karşılaşılan sorunları en aza indirmektir. 1, 2 ve 3 çocuğu olan ailelere ve annelere yönelik bu yardımın detayları merak uyandırdı. Annelere yönelik bu maddi destekten bugüne kadar binlerce kişinin faydalandığı biliniyor! Bu ödemeyi nereden talep ettikleri ilginç çünkü bir çocuk 300 Türk Lirası, diğeri 400 Türk Lirası ve üçüncüsü 600 Türk Lirası veriliyor.

E-devlet üzerinden yardım talebinde bulunan vatandaşlar; çalışması gerekir. Yani doğumdan önce deneyen kadınlara yapılan bu ödemelerde; Doğum izninde olduğu belirtilmelidir. Bu ücret bir çocuk için 300 Türk Lirası, ikinci çocuk için 400 Türk Lirası ve üçüncü çocuk için 600 Türk Lirası olup; Hem Ziraat Bankası hem de PTT aracılığıyla alınmaktadır.

Bu başvuruda dikkat edilmesi gereken en önemli husus sizden istenen bilgileri eksik olmadan ve hatasız doldurmanızdır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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