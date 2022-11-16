EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 14:35

Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak e-Devlet'ten başvuru yeter

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu aileler için yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek adı verilen yardım ile ailelere kişi başı 1.261 TL ödeniyor.

EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 14:35
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Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak e-Devlet'ten başvuru yeter


İhtiyaç sahibi vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli kalemlerde yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar ile vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilir olmaları amaçlanıyor. Bakanlığın yaptığı yardımlardan biri de SED yani Sosyal ve Ekonomik Destek’tir. Özellikle çok çocuklu aileler için yapılan yardım için başvurular alınmaya devam ediyor.

Çok çocuklu ailelere 1.261 lira ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardımlarından biri olan SED kapsamında, ihtiyaç sahibi çocuklu aileler için 1.261 TL ödeme yapılıyor. Bu destekten faydalanabilmek için İl Müdürlükleri ya da sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine bir dilekçe yazarak başvuru yapmak gerekmektedir. İlgili müdürlüklere erişim sağlayamayanlar ise başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.



Sosyal ve Ekonomik Destek yardımına başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra onay alanlar bu ödenekten yararlanabiliyorlar.

Bakanlık tarafından sağlanan yardım ödemelerinin bazıları geçici, bazıları ise süreli olarak yapılmaktadır. Geçici destekler senede bir ya da iki kez verilirken süreli destekler ise belirli süreler dahilinde her ay verilmektedir.

SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşların SED yardımı alabilmesi için İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Müdürlükleri’ne dilekçe ile başvuru sağlaması gerekiyor. Bunun yanında e-Devlet üzerinden de başvuru alınmaktadır. E-Devlet’ten başvuru yapmak için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapılmalıdır.

Açılan ekrandaki arama kutucuğuna “ Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu “ yazılarak ilk sekmeye tıklanır. Burada talep edilen bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde girildikten sonra başvuru değerlendirmeye alınır. Değerlendirmeler sonucunda başvurusu olumlu yanıtlanan kişilere aylık ya da yılda bir kez 1.259 TL nakit ödeme yapılmaktadır.

Bu kapsamda önceki dönemlerde hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan fakat SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılan çocuklar için ödeme yapılmaktadır. Öte yandan hakkında bakım tedbiri alınan çocuklardan hariç tedbir kararı alınmamış çocukların da ailelerinin ihtiyaç sahibi olması durumunda SED yardımı alabilmektelerdir.

SED yardımı en kısa tabiriyle çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sağlanan bir ödenektir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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