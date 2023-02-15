Çocuklu ailelere harçlık kapısı açıldı! Bu yaşlarda çocuğu olana devlet 3.295 TL harçlık parası verecek! İşte şartlar







ÇOCUĞUNUZ VARSA HEMEN FORMU DOLDURUN: BAKANLIK AÇIKLADI! 3.295 TL YARDIM VERİLECEK







Devlet, çocuğu olan ailelere sosyal destek ödemelerinin devamını sağlamaktadır. Son habere göre, bu ödemeler 3.295 TL'ye kadar çıkacaktır. Aileler, SED ödemelerinin ne kadarına ve ne zaman kullanılacağını araştırmaları gerekmektedir. Ödemelerin detayları hakkında bilgi edinmek isteyenler için aşağıda sizin için detaylar bulunmaktadır.Vatandaşlar, özellikle çocuklu ailelerin SED ödemelerinden haberdar olmak istiyor. PT aracılığıyla hak sahiplerine yapılan ödemeler, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir. 2 çocuktan fazla olan aileler, çocuk sayısına bağlı olarak 350-650 TL arasında ödeme alıyor. Başvurular PTT'nin kimlik bilgileri ile yapılıyor ve ödemeler bu kişilere çocuk sayılarına göre yapılmaktadır.SED ödemeleri ana okula giden öğrenci için 2.059.99 TL İlkokula giden öğrenciler için 3.090 TLOrtaokula giden öğrenciler için 3.295.99 TLÜniversiteye giden öğrenciler için 3.708 TLE-Devlet'i kullanarak Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu formunu doldurmak için giriş yapılır. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra hak kazanan aileler her ay düzenli olarak ödemelerini alabilecektir.