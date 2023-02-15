Finans
15 Şubat 2023 - 11:30

Çocuklu ailelere harçlık kapısı açıldı! Bu yaşlarda çocuğu olana devlet 3.295 TL harçlık parası verecek! İşte şartlar

Devlet, çocuğu olan ailelere sosyal destek ödemelerinin devamını sağlamaktadır. Son habere göre, bu ödemeler 3.295 TL'ye kadar çıkacaktır. Aileler, SED ödemelerinin ne kadarına ve ne zaman kullanılacağını araştırmaları gerekmektedir. Ödemelerin detayları hakkında bilgi edinmek isteyenler için aşağıda sizin için detaylar bulunmaktadır.

Finans
15 Şubat 2023 - 11:30
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Çocuklu ailelere harçlık kapısı açıldı! Bu yaşlarda çocuğu olana devlet 3.295 TL harçlık parası verecek! İşte şartlar
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Devlet, çocuğu olan ailelere sosyal destek ödemelerinin devamını sağlamaktadır. Son habere göre, bu ödemeler 3.295 TL'ye kadar çıkacaktır. Aileler, SED ödemelerinin ne kadarına ve ne zaman kullanılacağını araştırmaları gerekmektedir. Ödemelerin detayları hakkında bilgi edinmek isteyenler için aşağıda sizin için detaylar bulunmaktadır.

ÇOCUĞUNUZ VARSA HEMEN FORMU DOLDURUN: BAKANLIK AÇIKLADI! 3.295 TL YARDIM VERİLECEK

Vatandaşlar, özellikle çocuklu ailelerin SED ödemelerinden haberdar olmak istiyor. PT aracılığıyla hak sahiplerine yapılan ödemeler, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir. 2 çocuktan fazla olan aileler, çocuk sayısına bağlı olarak 350-650 TL arasında ödeme alıyor. Başvurular PTT'nin kimlik bilgileri ile yapılıyor ve ödemeler bu kişilere çocuk sayılarına göre yapılmaktadır.



konut

OKULA GİDEN ÇOCUKLARA YAPILAN ÖDEMELER

SED ödemeleri ana okula giden öğrenci için 2.059.99 TL

İlkokula giden öğrenciler için 3.090 TL

Ortaokula giden öğrenciler için 3.295.99 TL

Üniversiteye giden öğrenciler için 3.708 TL

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

E-Devlet'i kullanarak Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu formunu doldurmak için giriş yapılır. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra hak kazanan aileler her ay düzenli olarak ödemelerini alabilecektir.

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