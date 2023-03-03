Çocuklu ailelere kallavi destek! Çocuk başına 550 TL yardım almak için bunu hemen yapmalısınız!







AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇOCUK DESTEĞİ







SED ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında çocuğu olan aileler için destek ödemeleri sürüyor. Peki çocuğu olan aileler ne kadar ödeme alacak? Şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal desteklerinden biri de çocuklu aileler için verilen destek oldu. Ödeme miktarları 1-2 çocuğu olan aileler için 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL, 4 çocuklu ailelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu ailelere 650 TL ödeme yapılacak. Çocuk desteğinden faydalanmak için e-Devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılacak. Ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar 12 ay boyunca düzenli olarak ödemelerini alacak. Destek ödemesi başvurusunu e-Devlet sistemi üzerinden yapacak vatandaşların sisteme kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'Sosyal Yardım Başvuru' yazması ve sonrasında açılan sayfada yeni başvuru seçeneğinden açılan başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre aile destek programları kapsamında ödemeler Kasım ayından itibaren vatandaşların hesabına geçmeye başladı. Aile destek programına ek olarak verilen çocuk desteğinin yanında şartlı eğitim ödemesi, yabancılara şartlı eğitim ödemesi, eğitim materyal ödemesi, öğrenci barınma taşınma ve yemek ödemesi, üniversite öğrencileri için ödeme, muhtelif eğitim ödemeleri, ana okulu ödemesi destekleri de veriliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve birçok insanın faydalandığı bir diğer ödeme de SED olarak biliniyor. SED ödemesi kapsamında ana okuluna giden çocuklar için 2 bin 59 TL, ilkokula giden çocuklar için 3 bin 90 TL, ortaokula giden çocuklar için 3 bin 295 TL, ortaokul çağında olan ama okula gitmeyen çocuklar için 2 bin 59 TL, üniversiteye giden çocuklar için 3 bin 708 TL, kurumdan ayrılan çocuklar için 1.648 TL ödeme yapılıyor. SED başvurusu yapmak için belirlenen şartların taşınıyor olması gerekiyor. SED ödemesinden faydalanmak için; bakım tedbiri kararı olan çocukların destek verilmesi halinde ailesinin yanına gidebilmesi, ekonomik sebepler dolayısıyla destek görmedikleri zaman muhtaç duruma düşecek çocuklar için, bakım tedbiri kararı olan ve destek gördükleri zaman ailesi tarafından bakılabilecek çocuklar için, bakım tedbiri olan ancak yaş sebebiyle kurumdan ayrılan ve meslek edinme kurslarına ya da eğitimlerine devam eden ya da meslek sahibi olamayan ve destek görmedikleri zaman muhtaç duruma düşecek çocuklar için, felaket, afet, hastalık ya da kaza geçirip belli bir süre kendini ve geçindirdiği ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamayan ya da hayati tehlike oluşturan bir ameliyat olması gereken ya da vefat eden kişilerin çocukları için SED ödemeleri verilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların başvuruları Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmektedir ve hak sahibi kişiler ödemelerini düzenli olarak almaktadır.