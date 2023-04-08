Çocuklu ailelere ödenek ayrıldı! Başvuru yapanlar her çocuğuna para alacak: Başvuru şartlarına dikkat!

Çocuklu ailelere müjde PTT'den geldi. Şartları karşılayan aileler bu destekten yararlanabilecektir. Ödemeler belirli aralıklarla yatırılacaktır. Ödemeler hangi aralıklarla hesaplara yatırılacaktır? Tüm detaylar haberimizde.
ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK!Vatandaşları sevindirecek bir haber de PTT'den geldi. Belirlenen koşulları sağlayan çocuklu ailelere 2 ayda bir destek ödemesi yapılacaktır. Çocuklarını okutan ihtiyaç sahibi aileler destek ödemelerinden faydalanabilecekler.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi yapılacaktır. Ödemeler PTT aracılığı ile sağlanmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir olarak gerçekleştirilmektedir. Şartları sağlayan kişiler PTT şubelerine giderek ödemelerden yararlanabileceklerdir. Sosyal güvencesi olmayan 3294 sayılı Kanunca ihtiyaç sahibi olan ailelere eğitim desteği sağlanmaktadır. Başvuru şartları şu şekildedir: -1 ayda maximum 4 devamsızlık yapmalıdır. -Ailenin sosyal güvencesi olmamalıdır. -Belgelenmiş bir şekilde ihtiyaç sahibi olunmalıdır. Eğitim desteğinin kesileceği durumlar şunlardır: -Örgün eğitimine son verirse, -1 ay içerisinde dört günden fazla devamsızlık yapmış olursa, -Kaydı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmeden ikametgah değişimi gerçekleşirse, -Öğrencinin, hak sahibi ebeveynin vefatı halinde destek kesilmektedir. -Mütevelli Heyeti'nin kararı ile ihtiyaç sahibi durumu ortadan kalkarsa eğitim desteği de kesilir.