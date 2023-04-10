Çocuklu ailelere piyango vurdu! Tek bir şartla PTT'den çocuk yardımı alabilirsiniz: İşte her ay ödenecek o tutar













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli yardım programları düzenlemektedir. Bu yardım programları arasında yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, muhtaçlık durumu tespit edilen ailelere yılda iki kez nakdi olarak ödeme yapılmasını içermektedir. SED ödemeleri, başvuru sahiplerinin muhtaçlık durumlarının tespit edilmesi sonrası hesaplarına aktarılmaktadır. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. T.C. kimlik numarası beyanı, başvuru için gerekli dilekçe formu doldurulması ve meslek kursu veya İŞKUR kaydının belgelendirilmesi, SED başvurusu için aranan şartlardan bazılarıdır.SED başvuruları, şahsen veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların şahsen yapılabilmesi için Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri veya İl Müdürlükleri ziyaret edilebilir. Ancak, son dönemde e-Devlet üzerinden yapılan başvurular daha fazla tercih edilmektedir. SED ödemelerinin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından diğer yardım programları da düzenlenmektedir. Örneğin, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim aylığı gibi yardımlar, belirli şartları taşıyan vatandaşlara ödenmektedir. Bu yardım programlarının detayları ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi ziyaret edilebilir veya ilgili kurumlarla iletişime geçilebilir.