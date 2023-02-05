Çocuklu ailelere son duyuru: PTT'den 3.295 TL çocuk yardımı için kollar sıvandı













ÇOCUKLU AİLELER İÇİN MÜJDE! ŞARTLAR NE?





Bakanlık, çocuklu ailelere yeni müjde için kolları sıvadı. Müjdeyi bizzet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. 3 bin 295 TL'lik yardım başvuruları açıldı, geç kalmadan başvurun.Müjdeyi duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklu aileler için uygulanan yardımın 3 bin 295 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İhtiyaç sahipleri için yapılan yardımların, 2023 yılında ise çoğalarak devam ettiği bildirildi. 2023 yılı itibariyle gelen yardım paketleri artış gösterdi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler, bu yardımlarla rahat bir nefes alabilecek. Çocuklu aileler için yapılan yardım, başvurusu onaylanan vatandaşların hesaplarına doğrudan yatırılacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hanede bulunan çocuk sayılarına göre yapılacak ödeme tutarını açıkladı. Bu kapsamda ödemeler 350 ila 650 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bakan Derya Yanık, ödemelerle ilgili detaylı bilgiyi aktardı. 1 veya 2 çocuğu olan ailelere 350 TL, 3 çocuğu olanlara 450 TL , 4 çocuğu olanlara 550 TL ve 5 ile üzeri çocuk sayısı olan ailelere 650 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Başvuruların onay sürecinin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebileceği aktarıldı.