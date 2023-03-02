Çocuklu ailelere sosyal yardım başladı! 1-2-3-4 çocuğu olan bu ödemeyi alacak







ÇOCUKLU AİLELER İÇİN SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ödenen sosyal destek ödemeleri kapsamında çocuklu aileler için de bir müjde geldi. Peki çocuklu aileler için yapılan ödemenin şartları nedir? Kimler faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çocuklu aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan haberlere göre destek ödemesi yapılacak. Destek ödemesinden faydalanmak için hane başında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden daha az olması gerekecek. Ödemeler çocuk sayısına göre değişkenlik gösterecek. Başvuru yapan vatandaşların dar gelirli olması ve belirlenen tüm şartları yerine getirmesi halinde başvurusunun olumlu sonuçlanacağı biliniyor.Dar gelirli ailelerin faydalanabileceği sosyal destek ödemesi için başvurular e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapıp başvuru formunu doldurduktan sonra yapılabilecek. Ödemeler şu şekilde olacak; 1 ve 2 çocuğu olan aileler 350 TL, 3 çocuğu olan aileler 450 TL, 4 çocuğu olan aileler 550 TL, 5 ve daha fazla çocuğu olan aileler 650 TL ödemeden faydalanacak.