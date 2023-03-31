Finans
31 Mart 2023 - 12:30

Çocuklu ailelerin cebi ferahlayacak! Çocuk başı 450-650 TL nakit para ödenecek: Bu şartı taşıyanlar hemen alıyor!

Bu yıl devlet destek ödemelerine tam gaz devam ediyor. Devletten çocuğu olanlara sevindiren haber geldi. İşte detaylar…

Finans
31 Mart 2023 - 12:30
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Çocuklu ailelerin cebi ferahlayacak! Çocuk başı 450-650 TL nakit para ödenecek: Bu şartı taşıyanlar hemen alıyor!
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İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek haber Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanlığından geldi. Detaylar haberimizde…yardım

ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR! ÇOCUKLU AİLELERE 450 TL VERİLİYOR: PTT'DEN ALACAKSINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, gelir düzeyi düşük çocuklu ailelere yönelik açıklama yaparak, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Bakanlığı'ndan gelen habere göre çocuklu ailelere verilen destek miktarının çocuk sayısına göre değiştiğini belirtti. 1 ve 2 çocuk 350 Türk Lirası, 3 çocuk 450 Türk Lirası, 4 çocuk 550 Türk Lirası, 5 ve üzeri çocuk 650 Türk Lirası. Bu destek ödemesi nasıl alınacak?

BAKAN YANIK AÇIKLADI



Geçen hafta içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk bileşeni desteğinin ailelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi, Yanık konuyla alakalı olarak sosyal medyadan şu açıklamayı  yaptı:

"Sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarımızı aile odaklı bir anlayışla geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Türkiye Aile Destek Programı’nın mart ayı ödemelerini bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Dar gelirli ailelerin destek ödemelerinin hanedeki çocuk sayısına göre yapıldığı, yapılan ödemelerin çocuk sayısına göre değiştiği bildirildi.

Destek ödeme miktarları:

1 ve 2 çocuklu ailelere: 350 Türk Lirası

3 çocuklu ailelere: 450 Türk Lirası

4 çocuklu ailelere: 550 Türk Lirası

5 ve üstü sayıda çocuğu olan ailelere: 650 Türk Lirası

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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