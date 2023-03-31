Çocuklu ailelerin cebi ferahlayacak! Çocuk başı 450-650 TL nakit para ödenecek: Bu şartı taşıyanlar hemen alıyor!

İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek haber Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanlığından geldi. Detaylar haberimizde…
ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR! ÇOCUKLU AİLELERE 450 TL VERİLİYOR: PTT'DEN ALACAKSINIZAile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, gelir düzeyi düşük çocuklu ailelere yönelik açıklama yaparak, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Bakanlığı'ndan gelen habere göre çocuklu ailelere verilen destek miktarının çocuk sayısına göre değiştiğini belirtti. 1 ve 2 çocuk 350 Türk Lirası, 3 çocuk 450 Türk Lirası, 4 çocuk 550 Türk Lirası, 5 ve üzeri çocuk 650 Türk Lirası. Bu destek ödemesi nasıl alınacak?
BAKAN YANIK AÇIKLADI
Geçen hafta içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk bileşeni desteğinin ailelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi, Yanık konuyla alakalı olarak sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarımızı aile odaklı bir anlayışla geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Türkiye Aile Destek Programı’nın mart ayı ödemelerini bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.