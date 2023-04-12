Finans
12 Nisan 2023 - 00:30

Çocuklu ailelerin geçim derdi bitecek! 1300 TL çocuk parası başvuruları açıldı: Bu şartlarla verilecek

Aile Bakanlığından açıklama yapıldı. Anneye TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin yapılacağı müjdesi verildi. 1300 TL Türk Lirası çocuk yardımı başvuruları başladı. Başvuru sayfasındaki formu dolduranlar ödemelerini anında hesaplarında görecek. Başvuru şartları neler, kaç lira verilecek? Sorularının cevaplarına haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
12 Nisan 2023 - 00:30
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Çocuklu ailelerin geçim derdi bitecek! 1300 TL çocuk parası başvuruları açıldı: Bu şartlarla verilecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yoksul ve imkanları kısıtlı vatandaşlar için sosyal destek ödemeleri yapılıyor. Bu kez anneleri destekleyici bir haber verildi. Doğum yardım paralarının yatırılacağı müjdesi bakanlıktan geldi. Detaylar burada…

E-devlet başvuru sayfası aktif durumda olduğu açıklandı. Başvuru ekranına giriş yaparak formu dolduranlar, ödemelerini PTT üzerinden gerçekleştirebilirler. Sadece bir kez verilecek. Yardım 1300 Türk Lirası. Gerekli şartları sağlayanlara PTT ile ödemelerini alacak.



devlet yardımı

Devlet, gelir desteği için başvuru sahiplerine çeşitli ücretler ödemektedir. İhtiyaç sahiplerine aile yardımı ödenir. Çocuğunu okula göndermekte zorlanan kişilere SED yardımı, maluliyet ödeneği, evde bakım, yaşlılık aylığı, yemek yardımı gibi birçok yardım sunulmaktadır. Bu kez doğum yapmış annelere destek veriliyor. Doğum yapanlara devletten bir defaya mahsus olmak üzere 1300 Türk Lirası geçim yardımı ödeniyor. Doğum parası için çalışma şartı yoktur. Yani çalışan ya da çalışmayan tüm kadınlar doğum sonrasında bu desteği alma imkanına sahip oluyor.

DEVLET TARAFINDAN NE KADAR DOĞUM YARDIMI ÖDENİYOR?

2015 yılında doğum yardımı ödenmeye başlandı. Bu durumdaki destek ödemeleri 2015 ve sonrasında doğanları kapsıyor. 1. Çocuk için 300 Türk Lirası, ikinci çocuk 400 Türk Lirası, üçüncü ve üzeri çocuk 600 Türk Lirası veriliyor. Ancak bu kapsamda ilk çocuğun 2015 yılından sonra doğduğu dikkate alınmalıdır. Toplam ödeme 1300 Türk Lirasıdır.

DOĞUM PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan alınan doğum yardımının şartları açıklandı. Bakanlığın gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

• Türk vatandaşı olması

• 2015 veya sonrasında doğmuş olması

• Bebeğin canlı doğmuş olması

• Doğum sonrasında sisteme kayıt olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayanlar doğrudan sosyal yardım ve dayanışma sandıklarından işlem yapabilirler. Kayıt işlemi onaylanan kişiler bu ödemeleri PTT işyerlerinden T.C. kimlik kartları ile alacaklardır. Bu yardımlar sadece annelere ödenir ve babalar bu yardımdan yararlanamaz. Anneler ise ödemeyi çocuk doğduktan hemen sonra PTT aracılığıyla alıyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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