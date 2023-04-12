Çocuklu ailelerin geçim derdi bitecek! 1300 TL çocuk parası başvuruları açıldı: Bu şartlarla verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yoksul ve imkanları kısıtlı vatandaşlar için sosyal destek ödemeleri yapılıyor. Bu kez anneleri destekleyici bir haber verildi. Doğum yardım paralarının yatırılacağı müjdesi bakanlıktan geldi. Detaylar burada…
E-devlet başvuru sayfası aktif durumda olduğu açıklandı. Başvuru ekranına giriş yaparak formu dolduranlar, ödemelerini PTT üzerinden gerçekleştirebilirler. Sadece bir kez verilecek. Yardım 1300 Türk Lirası. Gerekli şartları sağlayanlara PTT ile ödemelerini alacak.
Devlet, gelir desteği için başvuru sahiplerine çeşitli ücretler ödemektedir. İhtiyaç sahiplerine aile yardımı ödenir. Çocuğunu okula göndermekte zorlanan kişilere SED yardımı, maluliyet ödeneği, evde bakım, yaşlılık aylığı, yemek yardımı gibi birçok yardım sunulmaktadır. Bu kez doğum yapmış annelere destek veriliyor. Doğum yapanlara devletten bir defaya mahsus olmak üzere 1300 Türk Lirası geçim yardımı ödeniyor. Doğum parası için çalışma şartı yoktur. Yani çalışan ya da çalışmayan tüm kadınlar doğum sonrasında bu desteği alma imkanına sahip oluyor.