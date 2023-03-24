Çocuklu ailelerin geçim derdine can suyu! 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Çocuk başı 650 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin maddi anlamda desteklenmesi için düzenlenen sosyal yardımları düzenli olarak hak sahiplerine ulaştırıyor. Peki çocuklar için yapılan destek ödemeleri nedir? Başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇOCUKLAR İÇİN YAPILAN ÖDEMELERAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre çocuğu olan aileler için yapılacak sosyal destek ödemelerinin detayları belli oldu. Bakanlık tarafından 1-5 çocuk arasında çocuğu olan dar gelirli vatandaşlara destek verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan müjdeli haber kapsamında çocuklu ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için verilen sosyal destek ödemelerinin şartları ilerleyen günlerde netleşecek. Çocuklar için verilen destek ödemelerine başvurular e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra başvuru formu doldurularak yapılacak. Başvuru sonuçları yine e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek ve hak sahibi ihtiyaç sahibi vatandaşlar düzenli olarak ödemelerini alabilecek.