SPOR
15 Temmuz 2022 - 18:37

Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu kulübüne bıraktı!

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den karşılıklı anlaşmayla ayrılan Mesut Özil'in sözleşme gereği alması gereken 5 milyon euro'dan vazgeçmek zorunda kaldı.

SPOR
15 Temmuz 2022 - 18:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu kulübüne bıraktı!


Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan fakat daha sonra sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla fesheden Mesut Özil, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun imöza töreni sonrası Fenerbahçe kulübünden olan alacağının 5 milyon eurosundan vazgeçtiği öğrenildi.

Mesut Özil

"Doğru adreste olduğumu düşünüyorum."



Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, Fenerbahçe ile olan anlaşması gereği yaklaşık olarak 8 milyon Euro gibi bir bedel alacaktı. Karşılıklı olarak sözleşme feshi yapan yıldız oyuncu, bu alacağının sadece 3 milyon eurosunu aldı. Geri kalan 5 milyon Euro'sundan vazgeçtiği öğrenilen Mesut Özil'in 3 milyon euro olan alacağını da 1 yıl sonra alacağı öğrenildi.

Mesut Özil

Başakşehir ile bir anlaşma yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Mesut Özil, kulüpte futbol odaklı bir aile ortamı olduğunu ve kendi hedefinin de takımda oynayarak yalnızca huzurlu olmak istediğini dile getiren Özil, bir FenerBahçeli olarak Fenerbahçe'nin hem kalbinde olacağını fakat bu konunun da burada kapandığını belirterek doğru adreste olduğunu düşündüğünü söyledi.

Mesut Özil

33 yaşındaki yıldız oyuncu Mesut Özil, her zaman için Fenerbahçeli olacağını ve camianın her zaman olduğu gibi yine desteklediğini ifade ederek konuşmasının devamında zaten Fenerbahçeli olduğum için Başakşehir'den başka gideceği yer olmadığını aktardı.

Mesut Özil

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe'de dikkat çeken Kim Min Jae'nin yeni takımı belli oldu! Kim Min Jae artık Fransa Rennes'da!
Fenerbahçe'de dikkat çeken Kim Min Jae'nin yeni takımı belli oldu! Kim Min Jae artık Fransa Rennes'da!
UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçı Fenerbahçe-Dinamo Kiev arasında yapılacak! 20 Temmuz da gerçekleşecek olan maç hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu!
UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçı Fenerbahçe-Dinamo Kiev arasında yapılacak! 20 Temmuz da gerçekleşecek olan maç hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu!
Son Haberler
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun...
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi...
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı?...
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna...
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti bambaşka biri oldu!
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti...
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları...
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu öğrenenler şaşkına döndü!
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu...
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı! Araç sürücülerinin kullanabilmesi için farklı güzergahlar açıklandı! İşte o güzergahlar...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı!...
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl yapılır? Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl...
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler..
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar...
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den üzen haber
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den...
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami ve kursta hatim okunacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami...
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!
Darbecilerin yeni oyunu: Hava Harp Okulu öğrencileri 15 Temmuz'u Mavi Otobüs'te anlattı
Darbecilerin yeni oyunu: Hava Harp Okulu öğrencileri 15 Temmuz'u Mavi...