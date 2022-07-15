Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu kulübüne bıraktı!

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan fakat daha sonra sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla fesheden Mesut Özil, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun imöza töreni sonrası Fenerbahçe kulübünden olan alacağının 5 milyon eurosundan vazgeçtiği öğrenildi.
"Doğru adreste olduğumu düşünüyorum."
Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, Fenerbahçe ile olan anlaşması gereği yaklaşık olarak 8 milyon Euro gibi bir bedel alacaktı. Karşılıklı olarak sözleşme feshi yapan yıldız oyuncu, bu alacağının sadece 3 milyon eurosunu aldı. Geri kalan 5 milyon Euro'sundan vazgeçtiği öğrenilen Mesut Özil'in 3 milyon euro olan alacağını da 1 yıl sonra alacağı öğrenildi.
Başakşehir ile bir anlaşma yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Mesut Özil, kulüpte futbol odaklı bir aile ortamı olduğunu ve kendi hedefinin de takımda oynayarak yalnızca huzurlu olmak istediğini dile getiren Özil, bir FenerBahçeli olarak Fenerbahçe'nin hem kalbinde olacağını fakat bu konunun da burada kapandığını belirterek doğru adreste olduğunu düşündüğünü söyledi.
33 yaşındaki yıldız oyuncu Mesut Özil, her zaman için Fenerbahçeli olacağını ve camianın her zaman olduğu gibi yine desteklediğini ifade ederek konuşmasının devamında zaten Fenerbahçeli olduğum için Başakşehir'den başka gideceği yer olmadığını aktardı.