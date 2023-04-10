Çocuktan 'dilini emmesini' isteyen Tibet Budizmi'nin ruhani lideri Dalay Lama pedofiliyle suçlandı!













VİDEODA NE VARDI?

'MASUM VE OYUNBAZ'

Tibet Budizminin ruhani lideri olarak bilinen 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso, çocuğa dilini öpmesini ve emmesini istediğinde tepkiyle karşılaştı. Pedofili olmak suçlanan Dalai Lama'nın ofisinden olayın hemen ardından yazılı bir açıklama yapıldı ve Lama'nın özür dilediğini gösteren bildirisi yayınlandı. The Guardian'a göre Hindistan'daki bir olay sırasında Dalai Lama çocuğun dudaklarını öptükten sonra ondan dilini emmesini istedi. Şubat ayında Dharamshala'da bulunan tapınağa giden Dalai Lama, yaklaşık olarak 100 öğrencinin katılmış olduğu etkinlikte meydana gelen olaya ilişkin bir video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepkilere yol açtı.Paylaşılan bir videoda etkinlik sırasında erkek öğrencilerden birinin mikrofona yaklaştığı ve Dalai Lama'ya "Sana sarılabilir miyim?" dediği görülüyor. 87 yaşında olan ruhani lider Dalai Lama da, çocuktan kendisine gelmesini istiyor. Çocuğun yanağına eğilen Dalai Lama, "Buradan başlayın" dediği, çocuğu önce öpüyor ve sonra ona sarılıyor. Dalai Lama çocuğu tutmaya devam ediyor ve ona 'Bence buradan da' dediği duyulduktan sonra çocuğun dudaklarını öpüyor.Dalai Lama alnını çocuğun alnına dayadı ve çocuğa dilini emmesini istediği görülürken çocuk söyleneni yapıyor ve Dalai Lama gülüyor ve ona tekrar sarılıyor. Dalai Lama, çocuğu son kez kucaklamadan önce, "Barış ve mutluluk getirenlere saygı gösterin ve başkalarını öldürenlere itaat etmeyin" diyor.Dalai Lama'nın ofisi, videonun sosyal medya hesaplarından paylaşılması ve "uygunsuz", "saldırgan" ve "skandal" olarak değerlendirilmesi sonrasında konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Dalai Lama'nın eylemlerinden dolayı özür dilediğini açıkladı. Dalai Lama, eylemlerinin "masum ve şakacı" olduğunu iddia etti. Dalai Lama, çocuktan, ailesinden aynı zamanda da arkadaşlarından özür diledi ve olaydan pişman olduğunu söyledi. Kutsal Dalai Lama, tanıştığı insanlarla, toplum içinde ve kameraların önünde bile sık sık masumane ve şakacı şakalar yapmasıyla bilinir.