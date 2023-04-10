Çocuktan 'dilini emmesini' isteyen Tibet Budizmi'nin ruhani lideri Dalay Lama pedofiliyle suçlandı!

Tibet Budizminin ruhani lideri olarak bilinen 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso, çocuğa dilini öpmesini ve emmesini istediğinde tepkiyle karşılaştı. Pedofili olmak suçlanan Dalai Lama'nın ofisinden olayın hemen ardından yazılı bir açıklama yapıldı ve Lama'nın özür dilediğini gösteren bildirisi yayınlandı. The Guardian'a göre Hindistan'daki bir olay sırasında Dalai Lama çocuğun dudaklarını öptükten sonra ondan dilini emmesini istedi. Şubat ayında Dharamshala'da bulunan tapınağa giden Dalai Lama, yaklaşık olarak 100 öğrencinin katılmış olduğu etkinlikte meydana gelen olaya ilişkin bir video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepkilere yol açtı.
VİDEODA NE VARDI?Paylaşılan bir videoda etkinlik sırasında erkek öğrencilerden birinin mikrofona yaklaştığı ve Dalai Lama'ya "Sana sarılabilir miyim?" dediği görülüyor. 87 yaşında olan ruhani lider Dalai Lama da, çocuktan kendisine gelmesini istiyor. Çocuğun yanağına eğilen Dalai Lama, "Buradan başlayın" dediği, çocuğu önce öpüyor ve sonra ona sarılıyor. Dalai Lama çocuğu tutmaya devam ediyor ve ona 'Bence buradan da' dediği duyulduktan sonra çocuğun dudaklarını öpüyor.
Dalai Lama alnını çocuğun alnına dayadı ve çocuğa dilini emmesini istediği görülürken çocuk söyleneni yapıyor ve Dalai Lama gülüyor ve ona tekrar sarılıyor. Dalai Lama, çocuğu son kez kucaklamadan önce, "Barış ve mutluluk getirenlere saygı gösterin ve başkalarını öldürenlere itaat etmeyin" diyor.